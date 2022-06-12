В Луганской области оккупанты пошли на штурм Золотого, но получили отпор - Генштаб

Оккупационные войска на Северодонецком направлении продолжают применение ствольной и реактивной артиллерии, в частности, пытаются преодолеть сопротивление украинской армии и установить полный контроль над городом Северодонецк, там продолжаются боевые действия. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Кроме того, противник при попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово – Золотое, получил решительный отпор украинских защитников и отошел. Также оккупанты вели штурмовые действия с целью захвата поселка Врубовка, но успеха не имели.

На Лиманском направлении активных действий враг не вел, но продолжил обстрелы украинских подразделений и готовится к возобновлению наступления.

"На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние на позиции наших войск с целью сковывания их действий и недопущения перегруппировки", - сообщили в Генштабе.

Кроме этого, на Славянском направлении ВСУ успешно отразили вражеские штурмовые действия на направлениях Довгенькое – Мазановка и Довгенькое – Долина.

Также сообщается о вражеских обстрелах из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по районам сел Замуловка, Байрак, Гусаровка и Русские Тишки Харьковской области. Безуспешно русские войска вели штурм в направлении Старица – Рубежное. Также на Слобожанском направлении противник продолжает усовершенствование инженерного оборудования оборонных позиций в районе села Новый Бурлук.

На Северском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы позиций украинских войск, а также гражданской инфраструктуры в селах Хреновка Черниговской области и Александровка Сумской области.

Напомним также, что 10 июня в Северодонецке погиб бывший военнослужащий британской армии, а в Донецкой области - доброволец из Чехии.