На Луганщині окупанти пішли на штурм Золотого, але отримали відсіч - Генштаб

Окупаційні війська на Сєвєродонецькому напрямку продовжують застосування ствольної та реактивної артилерії, зокрема намагаються подолати опір української армії та встановити повний контроль над містом Сєверодонецьк, там тривають бойові дії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Крім того, противник при спробі відновити штурмові дії в напрямку Оріхове – Золоте отримав рішучу відсіч українських захисників та відійшов. Також окупанти вели штурмові дії з метою охоплення селища Врубівка, але успіху не мали.

На Лиманському ж напрямку активних дій ворог не вів, але продовжив обстріли українських підрозділів та готується до поновлення наступу.

"На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших військ з метою сковування їх дій та недопущення перегрупування", - повідомили також у Генштабі.

Окрім цього, на Слов'янському напрямку ЗСУ успішно відбили ворожі штурмові дії на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Довгеньке – Долина.

Також повідомляється про ворожі обстріли з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню по районах сіл Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки Харківської області. Безуспішно російські війська вели штурм в напрямку Стариця – Рубіжне. Також на Слобожанському напрямку противник продовжує удосконалення інженерного обладнання оборонних позицій в районі села Новий Бурлук.

На Сіверському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій українських військ, а також цивільної інфраструктури в селах Хрінівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області.

Нагадаємо також, що 10 червня в Сєвєродонецьку загинув колишній військовослужбовець британської армії, а на Донеччині - доброволець з Чехії.