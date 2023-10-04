В Венеции автобус упал с эстакады: более 20 погибших, среди них – 5 украинцев (ФОТО, ВИДЕО)

3 октября около 20:00 в Венеции автобус съехал с эстакады, пробил изгородь и упал вблизи железнодорожной станции с высоты 10 м и загорелся. Среди 21 погибшего в результате ужасного ДТП – пятеро украинцев.

Об этом сообщает издание Repubblica.

По предварительным данным, автобус пробил парапет, упал с 10 м и загорелся, в результате чего некоторые из первых найденных жертв сгорели заживо. Во время падения автобус затронул линии электропередач. Транспортное средство работало на метане, поэтому загорелось сразу после удара.

Префект Венеции Микеле Ди Бари сообщил, что в аварии, произошедшей в Местре, в пригороде Венеции, погиб 21 человек, выжило 15 человек.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро написал, что место аварии было "апокалиптическим" и что он уже объявил "городской траур" по многочисленным находившимся в автобусе жертвам.

Il pullman precipitato dal cavalcavia a Mestre, il punto in cui il bus ha sfondato il guardrail #ANSA pic.twitter.com/kyjsiX8u8k — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 3, 2023

Как пишут итальянские СМИ, среди уже идентифицированных пострадавших в крушении автобуса в Местре пятеро граждан Украины, немец и водитель транспортного средства – итальянец.

Кроме украинцев, в автобусе находились также граждане Германии, Франции.

"Четырехлетняя девочка с серьезными ожогами и с угрозой для жизни доставлена в Падую в реанимацию. Среди тяжело пострадавших еще 50-летняя женщина с сильными ожогами и травмами разных частей тела. И девочка, и женщина – граждане Украины", – сообщили местные власти.