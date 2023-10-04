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Происшествия
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В Венеции автобус упал с эстакады: более 20 погибших, среди них – 5 украинцев (ФОТО, ВИДЕО)

В Венеции автобус свалился с путепровода. Фото: repubblica.it
В Венеции автобус свалился с путепровода. Фото: repubblica.it

3 октября около 20:00 в Венеции автобус съехал с эстакады, пробил изгородь и упал вблизи железнодорожной станции с высоты 10 м и загорелся. Среди 21 погибшего в результате ужасного ДТП – пятеро украинцев.

Об этом сообщает издание Repubblica.

По предварительным данным, автобус пробил парапет, упал с 10 м и загорелся, в результате чего некоторые из первых найденных жертв сгорели заживо. Во время падения автобус затронул линии электропередач. Транспортное средство работало на метане, поэтому загорелось сразу после удара.

Фото 2 — В Венеции автобус упал с эстакады: более 20 погибших, среди них – 5 украинцев (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 3 — В Венеции автобус упал с эстакады: более 20 погибших, среди них – 5 украинцев (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 4 — В Венеции автобус упал с эстакады: более 20 погибших, среди них – 5 украинцев (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 5 — В Венеции автобус упал с эстакады: более 20 погибших, среди них – 5 украинцев (ФОТО, ВИДЕО)

Префект Венеции Микеле Ди Бари сообщил, что в аварии, произошедшей в Местре, в пригороде Венеции, погиб 21 человек, выжило 15 человек.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро написал, что место аварии было "апокалиптическим" и что он уже объявил "городской траур" по многочисленным находившимся в автобусе жертвам.

Как пишут итальянские СМИ, среди уже идентифицированных пострадавших в крушении автобуса в Местре пятеро граждан Украины, немец и водитель транспортного средства – итальянец.

Кроме украинцев, в автобусе находились также граждане Германии, Франции.

"Четырехлетняя девочка с серьезными ожогами и с угрозой для жизни доставлена в Падую в реанимацию. Среди тяжело пострадавших еще 50-летняя женщина с сильными ожогами и травмами разных частей тела. И девочка, и женщина – граждане Украины", – сообщили местные власти.

Автор:
Светлана Манько