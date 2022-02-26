В Винницкой области украинские спасатели уничтожили две российские авиабомбы

В Винницкой области спасатели-пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС изъяли и уничтожили две российские авиабомбы ФАБ-100.

Об этом сообщили на официальной странице Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Facebook.

"Так называемый "русский мир" сбросил бомбы за пределы села Шабельня Дашковской территориальной громады Гайсинского района", - рассказали в Службе.

Фото: ГСЧС Украины

Там призывали граждан быть осторожными и ни в коем случае при обнаружении подозрительных предметов не касаться их.

Фото: ГСЧС Украины

В ГСЧС подчеркнули, что все спасатели несут службу в усиленном варианте и делают все возможное, чтобы цели захватчиков не были реализованы на нашей земле.