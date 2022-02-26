Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

В Винницкой области украинские спасатели уничтожили две российские авиабомбы

В Винницкой области украинские спасатели уничтожили две российские авиабомбы
Фото: ГСЧС Украины

В Винницкой области спасатели-пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС изъяли и уничтожили две российские авиабомбы ФАБ-100.

Об этом сообщили на официальной странице Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Facebook.

"Так называемый "русский мир" сбросил бомбы за пределы села Шабельня Дашковской территориальной громады Гайсинского района", - рассказали в Службе.

Фото 2 — В Винницкой области украинские спасатели уничтожили две российские авиабомбы
Фото: ГСЧС Украины

Там призывали граждан быть осторожными и ни в коем случае при обнаружении подозрительных предметов не касаться их.

Фото 3 — В Винницкой области украинские спасатели уничтожили две российские авиабомбы
Фото: ГСЧС Украины

В ГСЧС подчеркнули, что все спасатели несут службу в усиленном варианте и делают все возможное, чтобы цели захватчиков не были реализованы на нашей земле.