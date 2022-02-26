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- Війна Війна
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На Вінниччині українські рятувальники знищили дві російські авіабомби
У Вінницькій області рятувальники-піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС вилучили та знищили дві російські авіабомби ФАБ-100.
Про це повідомили на офіційній сторінці Держслужби надзвичайних ситуацій України у Facebook.
"Бомби, так званий "русскій мір" скинув за межі села Шабельня Дашківської територіальної громади Гайсинського району", - розповіли у Службі.
Там закликали громадян бути обережними та в жодному разі при виявленні підозрілих предметів не торкатися їх.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У ДСНС підкреслили, що усі рятувальники несуть службу в посиленому варіанті. Надзвичайники роблять все можливе, аби підступні дії загарбників не були реалізовані на нашій землі.