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На Вінниччині українські рятувальники знищили дві російські авіабомби

На Вінниччині українські рятувальники знищили дві російські авіабомби
Фото: ДСНС України

У Вінницькій області рятувальники-піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС вилучили та знищили дві російські авіабомби ФАБ-100.

Про це повідомили на офіційній сторінці Держслужби надзвичайних ситуацій України у Facebook.

"Бомби, так званий "русскій мір" скинув за межі села Шабельня Дашківської територіальної громади Гайсинського району", - розповіли у Службі.

Фото 2 — На Вінниччині українські рятувальники знищили дві російські авіабомби
Фото: ДСНС України

Там закликали громадян бути обережними та в жодному разі при виявленні підозрілих предметів не торкатися їх.

Фото 3 — На Вінниччині українські рятувальники знищили дві російські авіабомби
Фото: ДСНС України

У ДСНС підкреслили, що усі рятувальники несуть службу в посиленому варіанті. Надзвичайники роблять все можливе, аби підступні дії загарбників не були реалізовані на нашій землі.