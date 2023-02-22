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В Харьковской области российский снаряд попал в жилой дом

В Харьковской области российский снаряд попал в жилой дом

За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 20 приграничных населенных пунктов Харьковщины в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Так, в Купянске ракетными обстрелами повреждены футбольное поле и трибуна стадиона, здание детского сада и 5-этажный дом.

Фото 2 — В Харьковской области российский снаряд попал в жилой дом

Также враг бил и по жилому сектору. Ранение получил гражданский мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В течение дня под обстрелом находились Волчанск и пгт Вильча Волчанской общины. Повреждены несколько жилых домов, произошли пожары.

Фото 3 — В Харьковской области российский снаряд попал в жилой дом

Кроме того, в пгт Двуречная Купянского района зафиксировано прямое попадание вражеского снаряда в жилой дом.

Отметим, что армия РФ продолжает террор мирного населения приграничных городов и сел Харьковщины. 20 февраля в населенных пунктах Двуречная и Новоосиново Купянского района в результате обстрелов повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и хозяйственные сооружения.

Автор:
Светлана Манько