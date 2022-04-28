В Херсоне сильный пожар - под угрозой частный сектор (ВИДЕО)

В оккупированном Херсоне вспыхнул сильный пожар - город в черном дыму, а жителям рекомендуют не выходить на улицу.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В дачном пригороде Херсона из-за загоревшихся плавней вспыхнул сильный пожар - напротив города стоит столб густого дыма. Видеокадры проишествия опубликовали сразу несколько местных телеграм-каналов.

По сообщениям местных жителей, сперва опасались взрывов из-за ракет, но позже оказалось, что горят камыши. Также жители сообщают, что огонь перекинулся на дома в частном секторе.

Спасатели уже контролируют ситуацию и по их словам, опасности уже нет. Однако жителям рекомендуют не находиться на улице и закрыть окна - ветер относит дым в сторону города.

Напомним, что вчера, 27 апреля, жители Херсона слышали серию взрывов, после чего в городе также начался пожар и прекратилось вещание российского телевидения.