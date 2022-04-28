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У Херсоні сильна пожежа – під загрозою приватний сектор (ВІДЕО)
В окупованому Херсоні спалахнула сильна пожежа – місто у чорному диму, а мешканцям рекомендують не виходити на вулицю.
У дачному передмісті Херсона через плавні спалахнула сильна пожежа - навпроти міста стоїть стовп густого диму. Відеокадри події опублікували одразу кілька місцевих телеграм-каналів.
За повідомленнями місцевих жителів, спочатку побоювалися вибухів через ракети, але пізніше виявилося, що горять очерети. Також мешканці повідомляють, що вогонь перекинувся на будинки у приватному секторі.
Рятувальники вже контролюють ситуацію і, за їхніми словами, небезпеки вже немає. Проте мешканцям рекомендують не перебувати на вулиці та закрити вікна – вітер відносить дим у бік міста.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що вчора, 27 квітня, жителі Херсона чули серію вибухів, після чого у місті також почалася пожежа та припинилося мовлення російського телебачення.