У Херсоні сильна пожежа – під загрозою приватний сектор (ВІДЕО)

В окупованому Херсоні спалахнула сильна пожежа – місто у чорному диму, а мешканцям рекомендують не виходити на вулицю.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

У дачному передмісті Херсона через плавні спалахнула сильна пожежа - навпроти міста стоїть стовп густого диму. Відеокадри події опублікували одразу кілька місцевих телеграм-каналів.

За повідомленнями місцевих жителів, спочатку побоювалися вибухів через ракети, але пізніше виявилося, що горять очерети. Також мешканці повідомляють, що вогонь перекинувся на будинки у приватному секторі.

Рятувальники вже контролюють ситуацію і, за їхніми словами, небезпеки вже немає. Проте мешканцям рекомендують не перебувати на вулиці та закрити вікна – вітер відносить дим у бік міста.

Нагадаємо, що вчора, 27 квітня, жителі Херсона чули серію вибухів, після чого у місті також почалася пожежа та припинилося мовлення російського телебачення.