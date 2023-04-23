Войска РФ атаковали Никополь из беспилотников: пострадали три человека

Российские оккупанты 23 апреля сбросили с беспилотников снаряды на Никополь Днепропетровской области, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, из-за действий захватчиков прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

В результате атаки один мужчина 33 лет получил осколочные ранения. Еще у двух человек зафиксировали минно-взрывные травмы и контузии.

Последствия российского обстрела Никополя 23 апреля 2023. Фото: Александр Саюк / Facebook Последствия российского обстрела Никополя 23 апреля 2023. Фото: Александр Саюк / Facebook Последствия российского обстрела Никополя 23 апреля 2023. Фото: Александр Саюк / Facebook Последствия российского обстрела Никополя 23 апреля 2023. Фото: Александр Саюк / Facebook

Как уточнил городской голова Никополя Александр Саюк, обстрел Никополя произошел утром. Оккупанты повредили коммунальное здание, два частных жилых дома, два гаража и один автомобиль.

Сейчас специалисты работают над восстановлением поврежденных линий электропередач.