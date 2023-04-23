ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Войска РФ атаковали Никополь из беспилотников: пострадали три человека

Никополь, повреждения, дом, 23 апреля 2023
Последствия российского обстрела Никополя 23 апреля 2023. Фото: Александр Саюк / Facebook

Российские оккупанты 23 апреля сбросили с беспилотников  снаряды на Никополь Днепропетровской области, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, из-за действий захватчиков прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

В результате атаки один мужчина 33 лет получил осколочные ранения. Еще у двух человек зафиксировали минно-взрывные травмы и контузии.

Фото 2 — Войска РФ атаковали Никополь из беспилотников: пострадали три человека
Последствия российского обстрела Никополя 23 апреля 2023. Фото: Александр Саюк / Facebook
Фото 3 — Войска РФ атаковали Никополь из беспилотников: пострадали три человека
Последствия российского обстрела Никополя 23 апреля 2023. Фото: Александр Саюк / Facebook
Фото 4 — Войска РФ атаковали Никополь из беспилотников: пострадали три человека
Последствия российского обстрела Никополя 23 апреля 2023. Фото: Александр Саюк / Facebook
Фото 5 — Войска РФ атаковали Никополь из беспилотников: пострадали три человека
Последствия российского обстрела Никополя 23 апреля 2023. Фото: Александр Саюк / Facebook

Как уточнил городской голова Никополя Александр Саюк, обстрел Никополя произошел утром. Оккупанты повредили коммунальное здание, два частных жилых дома, два гаража и один автомобиль.

Сейчас специалисты работают над восстановлением поврежденных линий электропередач.

Автор:
Артем Ющенко