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Войска РФ атаковали Никополь из беспилотников: пострадали три человека
Российские оккупанты 23 апреля сбросили с беспилотников снаряды на Никополь Днепропетровской области, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, из-за действий захватчиков прогремели по меньшей мере четыре взрыва.
В результате атаки один мужчина 33 лет получил осколочные ранения. Еще у двух человек зафиксировали минно-взрывные травмы и контузии.
Как уточнил городской голова Никополя Александр Саюк, обстрел Никополя произошел утром. Оккупанты повредили коммунальное здание, два частных жилых дома, два гаража и один автомобиль.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сейчас специалисты работают над восстановлением поврежденных линий электропередач.