Войска РФ в течение дня обстреляли четыре области

В течение дня 16 октября российские захватчики нанесли удары по Херсонской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областям.

Днепропетровская область

Утром оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Марганецкой общине Никопольщины, сообщил глава области Сергей Лысак. Под обстрелы попала одна из местных деревень.

К вечеру россияне ударили и по самому Никополю. Кроме этого, они направили на город два дрона-камикадзе. Согласно сообщению Лысака, люди не пострадали.

Херсонская область

Вечером 16 октября враг атаковал Херсонщину из пяти самолетов-истребителей, сообщил глава области Александр Прокудин.

По предварительной информации, российские захватчики выпустили 9 управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам Бериславского района.

Информация о возможных пострадавших и разрушении уточняется.

Харьковская область

К вечеру россияне в очередной раз произвели ракетный обстрел Харьковской области с территории РФ. По имеющейся информации, пуск ракет был произведен из района Валуек в РФ, сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

По его словам, целью оккупантов стал населенный пункт в Изюмском районе. Пока информация о возможных пострадавших и разрушении уточняется.

Сумская область

Под обстрелы сегодня попала и прифронтовая Сумщина. В течение дня россияне совершили 3 минометных обстрела, сообщили в ОВА.

Были зафиксированы 10 взрывов. Под вражеские обстрелы попали Шалыгинская (7 взрывов) и Краснопольская (3 взрыва) общины.