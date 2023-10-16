- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Войска РФ в течение дня обстреляли четыре области
В течение дня 16 октября российские захватчики нанесли удары по Херсонской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областям.
Днепропетровская область
Утром оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Марганецкой общине Никопольщины, сообщил глава области Сергей Лысак. Под обстрелы попала одна из местных деревень.
К вечеру россияне ударили и по самому Никополю. Кроме этого, они направили на город два дрона-камикадзе. Согласно сообщению Лысака, люди не пострадали.
Херсонская область
Вечером 16 октября враг атаковал Херсонщину из пяти самолетов-истребителей, сообщил глава области Александр Прокудин.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По предварительной информации, российские захватчики выпустили 9 управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам Бериславского района.
Информация о возможных пострадавших и разрушении уточняется.
Харьковская область
К вечеру россияне в очередной раз произвели ракетный обстрел Харьковской области с территории РФ. По имеющейся информации, пуск ракет был произведен из района Валуек в РФ, сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
По его словам, целью оккупантов стал населенный пункт в Изюмском районе. Пока информация о возможных пострадавших и разрушении уточняется.
Сумская область
Под обстрелы сегодня попала и прифронтовая Сумщина. В течение дня россияне совершили 3 минометных обстрела, сообщили в ОВА.
Были зафиксированы 10 взрывов. Под вражеские обстрелы попали Шалыгинская (7 взрывов) и Краснопольская (3 взрыва) общины.