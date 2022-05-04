- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Возле Броваров сбили российскую ракету: загорелось поле
Российские оккупанты 4 мая выпустили ракету по Киевской области. Силы ПВО сбили ее между селами Требухов и Красиловка. Броварского района.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.
"В результате падения обломков началось возгорание кустарника, на месте работает ГСЧС. Информация уточняется и проверяется. Просим оставаться в укрытии до окончания воздушной тревоги", - сообщил он.
Мэр Броваров Иван Сапожко также сообщил, что после успешной работы ПВО остатки ракеты упали в поле возле села Требухов, никто не пострадал.Подписывайтесь на наш YouTube канал