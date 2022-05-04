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Возле Броваров сбили российскую ракету: загорелось поле

Возле Броваров сбили российскую ракету: загорелось поле
В Броварском районе Киевской области остатки сбитой Вооруженными силами российской ракеты упали в поле, никто не пострадал

Российские оккупанты 4 мая выпустили ракету по Киевской области. Силы ПВО сбили ее между селами Требухов и Красиловка. Броварского района.

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Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

"В результате падения обломков началось возгорание кустарника, на месте работает ГСЧС. Информация уточняется и проверяется. Просим оставаться в укрытии до окончания воздушной тревоги", - сообщил он.

Мэр Броваров Иван Сапожко также сообщил, что после успешной работы ПВО остатки ракеты упали в поле возле села Требухов, никто не пострадал.

Автор:
Светлана Манько