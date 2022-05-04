Біля Броварів збили російську ракету: спалахнуло поле

Російські окупанти 4 травня випустили ракету на Київщину. Сили ППО збили її між селами Требухів та Красилівка Броварського району.

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Про це повідомив голова Київської ОВ Олександр Павлюк.

"Внаслідок падіння уламків почалося загоряння чагарника, на місці працює ДСНС. Інформація уточнюється та перевіряється. Просимо залишатися в укритті до закінчення повітряної тривоги", - повідомив він.

Мер Броваров Іван Сапожко також повідомив, що після успішної роботи ППО залишки ракети впали у полі біля села Требухів, ніхто не постраждав.