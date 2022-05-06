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Происшествия
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Враги обстреляли Одесскую область двумя ракетами

Российские войска обстреляли двумя ракетами Одесскую область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник Одесской военно-гражданской администрации Максим Марченко.

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"Противник осуществил ракетный удар по Одесскому району двумя ракетами. К счастью, пострадавших нет", — сказал он.

Других подробностей Марченко не сообщил.

Напомним, 6 мая российские войска нанесли по Запорожской области ракетные и авиаудары. Под обстрелы попали Гуляйполе и Орехов.

Автор:
Степан Крьока