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Враги обстреляли Одесскую область двумя ракетами
Российские войска обстреляли двумя ракетами Одесскую область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник Одесской военно-гражданской администрации Максим Марченко.
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"Противник осуществил ракетный удар по Одесскому району двумя ракетами. К счастью, пострадавших нет", — сказал он.
Других подробностей Марченко не сообщил.
Напомним, 6 мая российские войска нанесли по Запорожской области ракетные и авиаудары. Под обстрелы попали Гуляйполе и Орехов.Подписывайтесь на наш YouTube канал