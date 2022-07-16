ВСУ остановили попытку врага завладеть автодорогой между Лисичанском и Бахмутом

Россияне пытаются захватить стратегически важную для них автодорогу уже более двух месяцев, но контроль над несколькими километрами этой дороги им установить до сих пор не по силам.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Украинские защитники плотным огнем остановили эти попытки врага, вынужденного отодвинуться назад.

"Оккупационные войска продолжают наносить артиллерийские удары со следующими попытками штурма, наносят ракетные и авиаудары. Они обещали "асвабаждение", а сами убивают на Луганщине жизнь. Уничтожают дома и инфраструктуру, убивают людей. А тем, кто уцелел, но потерял все, ничего не остается, как начать все с нуля. Только уже вдали от родительского дома", - отметил Гайдай.

В течение 15 июля по населенным пунктам и вокруг них врагом были нанесены четыре ракетных удара, совершены три артиллерийские атаки и еще пять – длительных минометных обстрелов.

В частности, авиаудары нанесены по Верхнекаменскому и Белогоровке. Вблизи последней зафиксирован ракетно-авиационный удар.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского.

Отметим, в Луганской области растет недовольство оккупационными властями и военными, которые только и делают то, что мародерят и угрожают.