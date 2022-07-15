На Луганщині зростає невдоволення окупаційною владою та військовими, - ОВА

На лінії фронту російські війська продовжують наносити артилерійські та ракетні удари з наступними спробами штурму. У Сєвєродонецькому тилу проявляються люди, яким не подобається новий режим, а окупанти створюють ілюзії швидкого відновлення регіону.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"За 14 липня здійснено щонайменше один ракетний удар та авіаудари, зокрема, по Верхньокам’янському.Там та у Білогорівці постраждали залишки цивільної інфраструктури. Втім, штурмові дії за обома напрямками ворогу не вдалися", - зазначив Гайдай.

Також зафіксовані три атаки зі ствольної артилерії, чотири – з мінометів, одна – із реактивних систем залпового вогню, п’ять – із танків.

"Достовірно невідомо, скількох українців закатували росіяни в нещодавно захоплених містах. Полювання за людьми із "неправильною" позицією окупанти не припиняють. Прикро, що цю позицію оцінюють сусіди та навіть родичі луганчан, зливаючи адреси та можливі місця переховування громадян", - підкреслив Гайдай.

За його словами, водночас на Луганщині зростає невдоволення окупаційною владою та військовими, які тільки і роблять те, що мародерять та погрожують.

"До прикладу, в Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора "несподівано" підірвалося авто з окупантами. У підсумку, шестеро поранених, з яких четверо – важких", - повідомив Гайдай.

За його словами, окупаційна влада намагається створити у місцевого населення стійке враження – нібито налагодити безпечне та повноцінне мирне життя на цих територіях можливо швидко та ефективно.

"Вони обіцятимуть та імітуватимуть відновлення міст та сіл, допоки це буде цікаво російським ЗМІ та, відповідно, Кремлю. Як тільки пропагандисти підуть, спроби відновлення регіону будуть поставлені на тривалу паузу. От у Луганську ця пауза триває вже вісім років", - підкреслив Гайдай.

Зазначимо, російські окупанти розшукують у Сєвєродонецьку працівників "Азоту" та запрошують на роботу, розповідаючи байки, що повернуть хімзавод до життя. Проте запуск виробництва з порушенням базових правил безпеки може призвести до жертв та техногенної катастрофи для всього регіону.