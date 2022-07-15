В Луганской области растет недовольство оккупационными властями и военными, - ОВА

На линии фронта русские войска продолжают наносить артиллерийские и ракетные удары с последующими попытками штурма. В Северодонецком тылу людям не нравится новый режим, а оккупанты создают иллюзии быстрого восстановления региона.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"За 14 июля совершен по меньшей мере один ракетный удар и авиаудары, в частности, по Верхнекаменскому. Там и в Белогоровке пострадали остатки гражданской инфраструктуры. Впрочем, штурмовые действия по обоим направлениям врагу не удались", - отметил Гайдай.

Также зафиксированы три атаки из ствольной артиллерии, четыре – из минометов, одна – из реактивных систем залпового огня, пять – из танков.

"Достоверно неизвестно, скольких украинцев замучили россияне в недавно захваченных городах. Охоту за людьми с "неправильной" позицией оккупанты не прекращают. Обидно, что эту позицию оценивают соседи и даже родственники луганчан, сливая адреса граждан", - подчеркнул он.

По его словам, в то же время на Луганщине растет недовольство оккупационными властями и военными, которые только и делают то, что мародерят и угрожают.

"К примеру, в Северодонецке на центральной улице города вчера "неожиданно" подорвалось авто с оккупантами. В итоге, шесть раненых, из которых четверо - тяжелых", - сообщил Гайдай.

По его словам, оккупационные власти пытаются создать у местного населения устойчивое впечатление – якобы наладить безопасную и полноценную мирную жизнь на этих территориях возможно быстро и эффективно.

"Они будут обещать и имитировать восстановление городов и сел, пока это будет интересно российским СМИ и соответственно Кремлю. Как только пропагандисты уйдут, попытки восстановления региона будут поставлены на длительную паузу. Вот в Луганске эта пауза длится уже восемь лет", - подчеркнул Гайдай. .

Отметим, российские оккупанты разыскивают в Северодонецке работников "Азота" и приглашают на работу, рассказывая байки, что вернут химзавод к жизни. Однако запуск производства с нарушением базовых правил безопасности может привести к жертвам и техногенной катастрофе для всего региона.