ВСУ под Лисичанском отбили две попытки наступления армии РФ

В Луганской области россияне атакуют с разных сторон – военных и техники они привлекли очень много. Наши военные сдерживают наступление врага. Вчера, 1 июля, ВСУ под Лисичанском отбили две попытки наступления армии страны-агрессора РФ.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

За прошедшие сутки оккупанты открывали огонь из всех имеющихся видов вооружения по Приволью, Лисичанску, Волчеяровке, Золотаровке, Лоскутовке, Верхнекаменке, Белогоровке.

"Частные дома в селах выгорают один за другим. С такой высокой плотностью обстрелов успеваем лишь приютить пострадавших. Пылает одновременно в нескольких местах. Едва успеваем ликвидировать масштабные возгорания в Лисичанске. Как в многоквартирном доме, где пламя распространилось по нескольким квартирам. Или в торговом центре – если бы вовремя не потушили пожар на площади 1800 кв. метров, тяжело представить последствия", - отметил Гайдай.

В больницу в Черновцах вчера доставили раненого мужчину из Лисичанска.

1 июля Вооруженными силами Украины отбиты два массированных наступления россиян – в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, где враг попытался провести разведку боем. В обоих случаях оккупанты отошли.

Как раньше заявлял Гайдай, россияне подошли к Лисичанску с разных сторон, эвакуация гражданских невозможна.