ЗСУ під Лисичанськом відбили дві спроби наступу армії РФ

На Луганщині росіяни атакують з різних боків – військових та техніки вони залучили дуже багато. Наші військові стримують наступ ворога. Вчора, 1 липня, ЗСУ під Лисичанськом відбили дві спроби наступу армії країни-агресора РФ.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Минулої доби окупанти відкривали вогонь з усіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці.

"Приватні будинки в селах вигорають один за одним. Із такою високою щільністю обстрілів встигаємо лише прихистити постраждалих. Палає одночасно в декількох місцях. Ледве встигаємо ліквідувати масштабні загоряння в Лисичанську. Як от у багатоквартирному будинку, де полум’я розповсюдилося по декількох квартирах. Або у торговельному центрі – якщо вчасно не загасили би пожежу на площі 1800 кв. метрів, важко уявити наслідки", - зазначив Гайдай.

До лікарні у Чернівцях учора доправили пораненого чоловіка з Лисичанська.

1 липня Збройними силами України відбито два масовані наступи росіян – у напрямку Верхньокам'янки та желатинового заводу, де ворог спробував провести розвідку боєм. В обох випадках окупанти відійшли.

Як раніше заявляв Гайдай, росіяни підійшли до Лисичанська з різних боків, евакуація цивільних неможлива .