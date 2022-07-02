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ЗСУ під Лисичанськом відбили дві спроби наступу армії РФ
На Луганщині росіяни атакують з різних боків – військових та техніки вони залучили дуже багато. Наші військові стримують наступ ворога. Вчора, 1 липня, ЗСУ під Лисичанськом відбили дві спроби наступу армії країни-агресора РФ.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Минулої доби окупанти відкривали вогонь з усіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці.
"Приватні будинки в селах вигорають один за одним. Із такою високою щільністю обстрілів встигаємо лише прихистити постраждалих. Палає одночасно в декількох місцях. Ледве встигаємо ліквідувати масштабні загоряння в Лисичанську. Як от у багатоквартирному будинку, де полум’я розповсюдилося по декількох квартирах. Або у торговельному центрі – якщо вчасно не загасили би пожежу на площі 1800 кв. метрів, важко уявити наслідки", - зазначив Гайдай.Підписуйтесь на наш Telegram канал
До лікарні у Чернівцях учора доправили пораненого чоловіка з Лисичанська.
1 липня Збройними силами України відбито два масовані наступи росіян – у напрямку Верхньокам'янки та желатинового заводу, де ворог спробував провести розвідку боєм. В обох випадках окупанти відійшли.
Як раніше заявляв Гайдай, росіяни підійшли до Лисичанська з різних боків, евакуація цивільних неможлива .