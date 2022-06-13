ВСУ ударили по вагнеровцам, когда те раскрыли себя через TikTok

В городе Кадиевка Луганской области украинские военные уничтожили базу российских "вагнеровцев" благодаря видео с TikTok. Командование вооруженных сил РФ, по словам аналитика и расследователя Conflict intelligence team (СИТ) Кирилла Михайлова, пытается скрыть факт гибели российских наемников.

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"Видео было снято в юношеской спортивной школе. Удар был нанесен именно по стадиону, расположенному в нескольких сотнях метров от школы. Наши увидели видео, выяснили, где оно было снято, и отправили туда дрон. И этот дрон уже нашел их базу", – рассказывает он в эфире Радио НВ.

Расследователь добавляет, что среди "вагнеровцев" действительно есть потери, ссылаясь на так называемое министерство по чрезвычайным ситуациям так называемой ЛНР. По данным этого "министерства" в том районе погибли 22 человека. Двое – пожилые люди, но о других в ЛНР не сообщают ничего.

Михайлов напомнил, что что-то подобное уже случалось в начале войны во время боев за Северодонецк, когда российский пропагандист Александр Кот показал вражеский тяжелый миномет "Тюльпан", который впоследствии ВСУ уничтожили недалеко от позиций, с которых велась трансляция.

Напомним, что украинские военные накануне освободили от российских захватчиков три села в Донецкой области. После освобождения Вооруженные силы Украины сдвинули участок фронта на 15-20 км от этих населенных пунктов.