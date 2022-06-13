ЗСУ ударили по вагнерівцях, коли ті розкрили себе через TikTok

У місті Кадіївка в Луганській області українські військовики знищили базу російських "вагнерівців" завдяки відео з TikTok. Командування збройних сил РФ, за словами аналітика і розслідувача Conflict intelligence team (СІТ) Кирила Михайлова, намагається приховати факт загибелі російських найманців.

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"Відео було знято в юнацькій спортивній школі. Удар було нанесено саме по стадіону, розташованому у кількох сотнях метрів від школи. Наші побачили відео, з'ясували, де його було знято, і відправили туди дрон. І цей дрон вже знайшов їхню базу", – розповідає він в ефірі Радіо НВ.

Розслідувач додає, що серед "вагнерівців" справді є втрати, посилаючись на так зване міністерство з надзвичайних ситуацій так званої ЛНР. За даними цього "міністерства" у тому районі загинуло 22 людини. Двоє – літні людей, але про інших в ЛНР не повідомляють нічого.

Михайлов нагадав, що щось подібне вже траплялось на початку війни під час боїв за Сіверодонецьк, коли російський пропагандист Олександр Кот показав ворожий важкий міномет "Тюльпан", який згодом ЗСУ знищили неподалік від позицій, з яких велась трансляція.

Нагадаємо, що українські військові напередодні звільнили від російських загарбників три села на Донеччині. Після визволення Збройні сили України посунули ділянку фронту на 15-20 км від цих населених пунктів.