За сутки ВСУ уничтожили 820 оккупантов

В сутки 19 февраля Вооруженные силы Украины уничтожили 820 российских военных. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года по состоянию на утро 2023 года потери российской армии составили 143 680 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Также по состоянию с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 20 февраля россияне потеряли 3316 танков (6 за 19 февраля), 6553 боевых бронированных машин (8 за 19 февраля), 3334 артиллерийских систем (7 за 19 февраля), 471 ракетных систем. за 19 февраля), а также 299 самолетов (1 за 19 февраля).

Напомним, аналитики Института изучения войны отмечают, что Россия, вероятно, не имеет достаточных незадействованных резервов для увеличения масштаба или интенсивности наступления этой зимы. Также в ISW говорят, что российские сухопутные войска действуют в пределах обычных доктринальных формаций и подразделений, а не в составе батальонно-тактических групп или других временных структур.

Кроме того, российские военные продолжают сталкиваться с проблемами в восстановлении боевых частей, в том числе танковых частей.