Захватчики обстреляли 24 населенных пункта Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки враг совершил 95 обстрелов.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за прошедшие сутки 24 города и села области пострадали от вражеских ударов.

"Враг совершил 95 обстрелов: 87 артиллерийских, три атаки из БПЛА, два авиационных, два из РСЗО и один ракетный удар", - отметил Малашко.

Он добавил, что в сутки зафиксировано 88 сообщений о разрушении гражданских объектов.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, накануне из РСЗО враг массированно атаковал Малокатериновку, где 8 человек пострадали от кассетных снарядов. Трое из них - прибывшие по вызову работники скорой помощи.