Захватчики обстреляли пять районов Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки враг обстреливал гражданское население Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района получил ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии мужчина 65 лет. Также в городе поврежден жилой дом, хозяйственные постройки, произошел лесной пожар.

В пгт Вильча и селе Лиман Чугуевского района из-за вражеских обстрелов повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки.

Кроме того, в селе Синельниково Чугуевского района повреждены 2 частных дома, хозяйственные постройки и частный автомобиль.

В городе Борово Изюмского района из-за обстрелов произошел лесной пожар. В селе Подлиман Изюмского района повреждены посевы озимой пшеницы.

Также в результате обстрелов Купянска произошел пожар на открытой местности, повреждена инфраструктура.

Как сообщил глава области, под огнем окупантов были села Одноробовка, Лемищино и Уды Богодуховского района, село Волохов Яр Изюмского района, село Веселое Харьковского района и другие населенные пункты.