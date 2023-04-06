Акционеры "АвтоКрАЗа" обратились к послам G7 по поводу национализации предприятия

Акционеры частного акционерного общества "АвтоКрАЗ" обратились с открытым письмом к послам стран "Большой семерки" с целью привлечения внимания к факту отчуждения предприятия в пользу государства, которое они считают незаконным и фактической экспроприацией.

Об этом сообщают Українські Новини.

Аналогичные письма были также направлены министрам финансов стран G7, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен, директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, президенту Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровски.

В письме отмечается, что Акционеры "АвтоКрАЗа" не понимают, на каком основании и, главное, с какой целью забрали их собственность и чем руководствовалось правительство при принятии решения, которое они считают неэффективным и некомпетентным.

"Ведь для того, чтобы завод работал в пользу государства, не нужно отбирать акции. Все, что нужно - это разместить государственные заказы на необходимую продукцию, обеспечить необходимое финансирование при соответствующих гарантиях и дать возможность работать специалистам ЧАО "АвтоКрАЗ" - людям, которые не будут экспериментировать с производством в такое тяжелое для страны время, а хорошо знают свое дело и приложат все усилия для победы", - отмечается в обращении.

Авторы письма отмечают, что решение этого вопроса в правовом поле возможно только при большом публичном резонансе и привлечении широкого круга участников всех уровней и просят сделать все возможное, чтобы единственный национальный производитель автомобилей специального и военного назначения продолжил свою работу.

"Продукция ЧАО "АвтоКрАЗ" является неотъемлемой частью военной мощи нашей страны: в частности, на шасси КрАЗ функционирует единый отечественный ракетный комплекс "Нептун", благодаря которому удалось уничтожить флагман Черноморского флота ВМФ России "Москва", и украинская колесная самоходная гаубица "Богда" "С помощью которой удалось вернуть остров Змеиный, что неоднократно было подчеркнуто украинскими военными", - напоминают авторы обращения.

Они также обращают внимание, что на протяжении многолетней истории завод осуществлял поставки продукции для нужд Министерства обороны Украины , а последний заказ был передан в январе 2022 года.

"Но в дальнейшем новых оборонных заказов и финансирования этих заказов предприятие так и не получило. Более того, до 24 февраля 2022 года в заказах, которые могло бы выполнять ЧАО "АвтоКрАЗ", правительство отдавало предпочтение производителю страны - пособию агрессора ОАО "Минский автомобильный завод" ", который вообще не является производителем автотехники в понимании военных, и автомобилям других производителей, в частности Tatra, которые очевидно намного дороже продукции КрАЗа, продаются в иностранной, а не украинской валюте и во многих случаях не подходят для удовлетворения потребностей военных как это произошло с ракетным комплексом "Нептун". Отсутствие государственного заказа и его финансирование и невозможность выполнять работу для иностранных партнеров в этот сверхтяжелый для Украины период поставили ЧАО "АвтоКрАЗ" в тяжелое финансовое положение ", - говорится в письме.

Акционеры "АвтоКрАЗа" встревожены тем, что назначения от имени государства, которые они считают некомпетентными и непрофессиональными, приведут к уничтожению предприятия. И что под видом "изъятия имущества в условиях правового режима военного времени" у владельцев "АвтоКрАЗа" фактически отнимают (экспроприируют) их собственность без каких-либо объяснений.

"После более чем трех месяцев с момента экспроприации имущества законных владельцев предприятие не работает, не получило ни одного заказа и средств на их выполнение. ущерб предприятию и акционерам, распродавая по убыточной цене остатки произведенной до экспроприации/национализации продукции", - подчеркивается в обращении .