Акціонери "АвтоКрАЗу" звернулись до послів G7 з приводу націоналізації підприємства

Акціонери приватного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" звернулися з відкритим листом до послів країн "Великої сімки" з метою привернення уваги до факту відчуження підприємства на користь держави, яке вони вважають незаконним та фактичною експропріацією.

Про це повідомляють Українські Новини.

Аналогічні листи були також направлені міністрам фінансів країн G7, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, директорці-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Крісталіні Георгієвій, президентці Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо та віцепрезидентові Єврокомісії Валдісу Домбровскіс.

У листі зокрема зазначається, що Акціонери "АвтоКрАЗу" не розуміють, на якій підставі та, головне, з якою метою забрали їхню власність і чим керувався уряд при прийнятті рішення, яке вони вважають неефективним та некомпетентним.

"Адже для того, щоб завод працював на користь держави, не потрібно відбирати акції. Все, що потрібно - це розмістити державні замовлення на необхідну продукцію, забезпечити необхідне фінансування при відповідних гарантіях та дати можливість працювати фахівцям ПрАТ "АвтоКрАЗ" – людям, які не будуть експериментувати з виробництвом у такий важкий для країни час, а добре знають свою справу і докладуть усіх зусиль задля перемоги", - зазначається у зверненні.

Автори листа наголошують, що вирішення цього питання в правовому полі можливе лише завдяки великому публічному резонансу та залученню широкого кола учасників усіх рівнів і просять зробити все можливе аби єдиний національний виробник автомобілів спеціального та військового призначення продовжив свою роботу.

"Продукція ПрАТ "АвтоКрАЗ" є невід’ємною частиною військової міці нашої країни: зокрема, на шасі КрАЗ функціонує єдиний ракетний вітчизняний комплекс "Нептун", завдяки якому вдалося знищити флагман Чорноморського флоту ВМФ Росії "Москва", та українська колісна самохідна гаубиця "Богдана", за допомогою якої вдалося повернути острів Зміїний, що неодноразово було підкреслено українськими військовими", - нагадують автори звернення.

Вони також звертають увагу, що протягом багаторічної історії завод здійснював поставки продукції для потреб Міністерства оборони України,а останнє замовлення було передане в січні 2022 року.

"Але в подальшому нових оборонних замовлень та фінансування цих замовлень підприємство так і не отримало. Більш того, до 24 лютого 2022 року в замовленнях, які міг би виконувати ПрАТ "АвтоКрАЗ", уряд надавав перевагу виробнику країни – посібнику агресора ВАТ "Мінський автомобільний завод", який взагалі не є виробником автотехніки в розумінні військових, та автомобілям інших виробників, зокрема Tatra, які очевидно набагато дорожчі за продукцію КрАЗу, продаються в іноземній, а не український валюті та в багатьох випадках не підходять для задоволення потреб військових як це сталося з ракетним комплексом "Нептун". Відсутність державного замовлення та його фінансування й неможливість виконувати роботу для іноземних партнерів у цей надважкий для України період поставили ПрАТ "АвтоКрАЗ" в тяжке фінансове становище", - йдеться у листі.

Акціонери "АвтоКрАЗу" налякані, що призначення від імені держави, які вони вважають некомпетентними та непрофесійними, призведуть до знищення підприємства. І що під виглядом "вилучення майна в умовах правового режиму воєнного часу" у власників "АвтоКрАЗу" фактично віднімають (експропріюють) їх власність без будь-яких пояснень.

"Після більш ніж трьох місяців з моменту експропріації майна законних власників підприємство не працює, не отримало жодного замовлення та коштів на їх виконання. Наразі невідома подальша доля їх власності та майна, а також самого підприємства, проте вже з'ясувалося, що новопризначене керівництво наносить шкоду підприємству та акціонерам, розпродаючи за збитковою ціною залишки виробленої до експропріації / націоналізації продукції", - підкреслюється у зверненні.