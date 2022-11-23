"Фармак" строит завод в Испании

Отечественный производитель лекарств компания "Фармак" инвестирует более 20 млн евро в новый завод собственных лекарственных средств в пригороде Барселоны.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что предприятие с полной цепочкой поставок и замкнутым циклом производства и контролем качества планируется открыть в начале 2024 года.

Здесь будут выпускать стерильные лекарственные средства в виде растворов, суспензий во флаконах и шприцах. Помимо самого производства компания планирует открыть в Испании мультифункциональный лабораторный комплекс с R&D-центром.

Аналогично украинским асептическим цехам "Фармак" в Украине, испанское производство компании будет соответствовать высоким европейским стандартам GMP ( надлежащая производственная практика) и американским FDA (управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов).

"Открывать завод в ЕС мы запланировали еще до начала войны. "Фармак" находится на пути трансформации в международную компанию. Поэтому мы решили не менять свою стратегию и не ограничивать возможности развития предприятия. Во-первых, это поможет "Фармак" первой из отечественных компаний интегрироваться в европейский фармацевтический рынок. Во-вторых, мы получим ряд преимуществ, среди которых – углубление сотрудничества с европейскими партнерами, более масштабное представление украинского бизнеса на европейском рынке, обмен знаниями с европейскими специалистами в рамках исследовательской лаборатории и импорт передовых практик в Украину", - рассказывает исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк.

В компании отмечают, что не планируют перемещать производственные мощности со своих украинских заводов, а построят новое производство.

СПРАВКА:

"Фармак" имеет фармацевтический завод в Киеве и завод по изготовлению активных фармацевтических ингредиентов в Шостке, Сумской области.

В продуктовом портфеле компании более 450 лекарственных средств. Среди основных направлений – эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие лекарственные препараты.

Сегодня продукция "Фармак" представлена более чем в 40 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии и т.д.