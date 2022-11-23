"Фармак" будує завод в Іспанії

Вітчизняний виробник ліків компанія "Фармак" інвестує понад 20 млн євро у новий завод власних лікарських засобів в передмісті Барселони.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що підприємство з повним ланцюжком поставок і замкнутим циклом виробництва та контролем якості планують відкрити на початку 2024 року. Тут будуть випускати стерильні лікарські засоби у вигляді розчинів, суспензій у флаконах та шприцах. Крім самого виробництва, компанія планує відкрити в Іспанії мультифункціональний лабораторний комплекс з R&D-центром.

Аналогічно українським асептичних цехам "Фармак" в Україні, іспанське виробництво компанії відповідатиме найвищим європейським стандартам GMP (прим. належна виробнича практика) та американським FDA (прим. управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів).

"Відкривати завод у ЄС ми запланували ще до початку війни. "Фармак" знаходиться на шляху трансформації в міжнародну компанію. Тому ми вирішили не змінювати свою стратегію і не обмежувати можливості розвитку підприємства. По-перше, це допоможе "Фармак" першим з вітчизняних компаній інтегруватися у європейський фармацевтичний ринок. По-друге, ми отримаємо ряд переваг, серед яких – поглиблення співпраці з європейськими партнерами, більш масштабне представлення українського бізнесу на європейському ринку, обмін знаннями з європейськими спеціалістами у рамках дослідницької лабораторії та імпорт передових практик в Україну", — розповідає виконавчий директор "Фармак" Володимир Костюк.

У компанії зазначають, що не планують переміщувати виробничі потужності зі своїх українських заводів, а збудують нове виробництво.

ДОВІДКА:

"Фармак" має фармацевтичний завод у м. Києві та завод із виготовлення активних фармацевтичних інгредієнтів у м. Шостка, Сумської області.

В продуктовому портфелі компанії понад 450 лікарських засобів. Серед основних напрямів – ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні, протизастудні та інші лікарські препарати.

Сьогодні продукція "Фармак" представлена у понад 40 країнах ЄС, Центральної та Південної Америки, СНД, Близького Сходу, Азії тощо.