Як убезпечують та піклуються про своїх співробітників під час війни найкращі роботодавці. Досвід «Фармак»

Щороку фармацевтична компанія «Фармак» очолює рейтинги найкращих роботодавців України, а середній період роботи співробітників на цьому підприємстві складає понад 10 років. HR-дослідження показують високі показники залученості та лояльності фармаківців до компанії, а їхня професійна діяльність забезпечує підприємству стабільне лідерство на фармринку з 2010 року. Які складові лежать в основі HR-стратегії «Фармак», та яких трансформацій вони зазнали під час війни? У компанії поділилися корисними подробицями.

Підтримка фінансової стабільності та додаткова допомога

Ні для кого не секрет, як важливо під час війни відчувати фінансову стабільність та підтримку від роботодавця. Розуміючи свій обов’язок перед працівниками, навіть втративши через ворога склади на суму понад 1,5 млрд грн, «Фармак» не зменшив заробітні плати співробітників та продовжив стабільні виплати.

Фармаківці, що втратили житло через воєнні дії, отримали додаткову допомогу від підприємства. На це компанією було виділено понад 2 млн грн, та планується продовжувати виплати. Також «Фармак» релокував своїх фахівців із Харкова, де у компанії була дослідницька лабораторія, до Києва. Медичних працівників з окупованих територій, регіонів, де ведуться активні бойові дії, було працевлаштовано в більш безпечних містах України.

«Фармак» релокував своїх фахівців із Харкова, де у компанії була дослідницька лабораторія, до Києва. Медичних працівників із окупованих територій, регіонів, де ведуться активні бойові дії, було працевлаштовано в більш безпечних містах України

Співробітник «Фармак», що нині воює на фронті, з тепловізором від компанії

Тих співробітників, які відправилися захищати Батьківщину на фронт, а їх понад 60, компанія повністю забезпечила військовою амуніцією. На жаль, не обійшлося без втрат, один працівник підприємства загинув на передовій. В українського захисника залишилося двоє маленьких дітей. Щоб підтримати родину, «Фармак» зобов’язався до повноліття дітей виплачувати ½ заробітної плати загиблого батька на їх утримання.

Забезпечення безпеки та турбота про здоров'я

Місія «Фармак» — забезпечувати пацієнтів якісними та доступними ліками, і здоров’я людей для компанії – це пряма відповідальність та пріоритет. І безпека та добробут співробітників — не виключення. Всі працівники підприємства мають медичне страхування, страхування від нещасних випадків та критичних захворювань. Забезпечує «Фармак» і безплатне щеплення від грипу, COVID-19 для усіх охочих співробітників, а також проводить скринінги для запобігання найпоширенішим захворюванням. Так, наприклад, раз на рік вони проходять флюорографію, а жінки мають змогу зробити мамографію для запобігання та своєчасного виявлення раку молочної залози, який є найпоширенішим серед онкологічних захворювань у жінок згідно з даними НСЗУ.

Всі працівники підприємства мають медичне страхування, страхування від нещасних випадків та критичних захворювань

Компанія піклується і про емоційний стан співробітників, що особливо важливо під час війни. Для цього щотижня проводиться ментально-дихальна гімнастика, регулярно готуються корисні добірки з психологічної самодопомоги.

Як відповідальний роботодавець, «Фармак» також докладає всіх можливих зусиль для створення безпечних умов роботи на підприємстві в умовах війни. Компанією оснащені нові сучасні укриття на заводах у Києві та Шостці, що здатні витримати бомбовий чи ракетний удар, а також, завдяки потужним фільтраційним системам, захистити від хімічної, бактеріологічної та радіаційної небезпеки. За версією ДСНС, це одні з кращих сховищ країни.

Бомбосховище компанії «Фармак» у м.Київ

Крім того, компанія організовує транспортні засоби для доставки в умовах воєнного стану працівників з дому до підприємства та з підприємства додому.

Компанія піклується і про емоційний стан співробітників, що особливо важливо під час війни. Для цього щотижня проводиться ментально-дихальна гімнастика, регулярно готуються корисні добірки з психологічної самодопомоги.

Комунікації та політика відкритості

Керівництво компанії намагається бути максимально відкритим з працівниками, тому у «Фармак» функціонує багатоканальна система з внутрішніх комунікацій. Підприємство має власну соціальну мережу Workplace, яку створили розробники Facebook. Саме там співробітники ділилися хвилюваннями у перші дні війни, а зараз збирають кошти на допомогу Армії та обговорюють нові проєкт. Активними користувачами є й управлінці компанії.

Щоб співробітники завжди могли знайти відповіді на важливі для них питання, в компанії заснували проєкт «Запитай директора». Щомісяця фармаківці залишають свої питання у спеціальній скриньці або надсилають їх е-поштою, а директори готують на них відповіді у форматі відеозвернень. Відтак люди завжди знають, коли чекати підвищення заробітних плат, які цілі для компанії в пріоритеті, які якості підлеглих цінує той чи інший управлінець тощо.

Щоб співробітники завжди могли знайти відповіді на важливі для них питання, в компанії заснували проект «Запитай директора».

Виконавчий директор «Фармак» Володимир Костюк відповідає на запитання співробітників у рамках проєкту «Запитай директора»

Важливою залишається взаємодія між структурними підрозділами. Щоб вона завжди була налагодженою, а 3000 співробітників точно розуміли функції кожного департаменту, компанія запровадила проєкт «День відкритих дверей». У рамках проєкту кожен підрозділ по черзі приймає у себе колег та розповідає про особливості своєї роботи, а також презентує задачі й проєкти, та їх вплив на роботу підприємства.

Навчання та залученість

Ще однією важливою складовою роботи в компанії «Фармак» є навчання. Підприємство є лідером галузі, тому не просто відбирає кращих фахівців на ринку праці, а і постійно підвищує їхню кваліфікацію згідно з міжнародними стандартами. Навіть не працюючи на самому виробництві, кожен співробітник скаже вам, що таке GMP (з англ.: Належна виробнича практика) та які стандарти FDA (з англ.: Управління з продовольства і медикаментів США).

Цінують в компанії і особистісний розвиток, тому надають можливість співробітникам проходити курси з тайм менеджменту, корпоративної етики, іноземних мов та багато інших. Власне, корпоративні навчання «Фармак» не скасував навіть в умовах війни. Також співробітники компанії за бажанням проходять навчання з домедичної допомоги та цивільної оборони, що організовуються підприємством.

Навчання з першої медичної допомоги організоване компанією для працівників

Цінують в компанії і особистісний розвиток, тому надають можливість співробітникам проходити курси з тайм менеджменту, корпоративної етики, іноземних мов та багато інших. Власне, корпоративні навчання «Фармак» не відмінив навіть в умовах війни.

Особливо ефективним для компанії є проєкт Lean (з англ.: ощадливе виробництво). Це концепція менеджменту, що передбачає залучення у процес оптимізації бізнесу кожного співробітника і максимальну орієнтацію на споживача. Була створена на японському підприємстві Toyota і заснована на неухильному прагненні до усунення всіх видів втрат.

У «Фармак» проєкт стартував 2 роки тому. За цей час біля 1000 фармаківців надали компанії понад 1200 ідей по покращенню виробничих процесів, ефект від впровадження яких становить понад 70 млн гривень. Співробітники отримують не лише грошову мотивацію за участь у проєкті, а і можливість виграти конкурс на кращу ідею та стати кращим раціоналізатором. Проєкт наочно демонструє, як важливо і ефективно залучати співробітників до функціонування підприємства.