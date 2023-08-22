В США обеспокоены сговором «Интерпайпа» Виктора Пинчука и министерства экономики против американского бизнеса

В США выражают обеспокоенность из-за слишком тесных связей Виктора Пинчука и украинской власти, направленных на противодействие американскому бизнесу в Украине.

Об этом пишет американский дипломат, посол США в Королевстве Бахрейн в 2007-2011 гг., экс-замглавы Государственного департамента США Адам Эрели в статье «Предупреждение из украинских газовых месторождений: коррупция возвращается» для издания The National Interest.

Автор статьи приводит пример таких связей, когда Интерпайп Виктора Пинчука благодаря своему влиянию на Министерство экономики пытается создать препятствия для деятельности конкурента Интерпайпа из США – компании Vorex.

«Успехи компании Vorex не устраивают пронизанный коррупцией олигархический класс, горячо желающий сохранить контроль над бизнес-процессами. Первую скрипку здесь играет Виктор Пинчук – миллиардер и владелец компании Интерпайп, который даже не производит самостоятельно необходимое для Нафтогаза оборудование, но стремится поставлять товар более низкого качества по более высоким ценам», - пишет Эрели.

Дипломат указывает, что Vorex, предложив более низкую, чем другие участники, цену на бурильные и обсадные трубы для газодобывающей отрасли, победил в трех публичных торгах, которые проводил НАК «Нафтогаз». Конкурентом американской компании выступил Интерпайп, но проиграл по цене.

«Интерпайп с помощью кулуарных рычагов влияния сговорился с Министерством экономики, чтобы сбить своего американского конкурента. Такие шаги уже привели к тому, что в ближайшей перспективе проекты Нафтогаза будут свернуты», – отмечает дипломат.

Посол Эрели обращает внимание, что действия Интерпайпа и украинских правительственных чиновников посылают крайне негативный сигнал Соединенным Штатам, где на ситуацию уже обратили внимание.

«Целенаправленные шаги Интерпайпа против Vorex не остались незамеченными со стороны Государственного департамента и Конгресса. Там озабочены дерзкими действиями местного олигарха, нагло манипулирующего системой и атакующего иностранную компанию для собственной выгоды. Более тревожной ситуацию делает еще и то, что кроме выгоды для России возникает вопрос, а за что борются США, когда направляют миллиарды в поддержку Украины», - отмечает дипломат.

Эрели напоминает, что следствием принятого комиссией по международной торговле за закрытыми дверями решения является то, что ставка ввозной пошлины на бурильную и обсадную трубы, поставляемые для НАК «Нафтогаз» Vorex, вырастет на 52%.

«Главное, что следует из такого решения комиссии, это то, что Нафтогаз (как следствие – украинское правительство) будут вынуждены платить больше за трубу», - объясняет Эрели.

«Решение комиссии также посылает сигнал Конгрессу. Вашингтон за последние 18 месяцев потратил 76 миллиардов долларов на поддержку Украины вовсе не для того, чтобы смотреть, как бюрократы и приближенные к власти игроки пренебрегают интересами США», - резюмирует дипломат.

Напомним, ранее СМИ уже сообщали, что в Конгрессе обеспокоены тем, что украинский энергетический сектор может испытать кризис в результате неконкурентных попыток вытеснить Vorex из Украины. Соответствующее обращение было направлено в Посольство Украины в США и Министерство экономики. Американская компания Vorex победила Интерпайп в нескольких тендерах подряд, предложив более низкую цену трубе для НАК "Нафтогаз".