У США занепокоєні змовою «Інтерпайпу» Віктора Пінчука та міністерства економіки проти американського бізнесу

У США висловлюють занепокоєння через надто тісні зв’язки Віктора Пінчука та української влади, які спрямовані на протидію американському бізнесу в Україні.

Про це пише американський дипломат, посол США у Королівстві Бахрейн у 2007-2011 рр., екс-заступник речника Державного департаменту США Адам Ерелі у статті «Попередження з українських газових родовищ: корупція повертається» для видання The National Interest.

Автор статті наводить приклад таких зв’язків, коли «Інтерпайп» Віктора Пінчука завдяки своєму впливу на Міністерство економіки намагається створити перешкоди для діяльності конкурента Інтерпайпу із США – компанії Vorex.

«Успіхи компанії Vorex не влаштовують пронизаний корупцією олігархічний клас, який палко жадає зберегти контроль над бізнес-процесами. Першу скрипку тут відіграє Віктор Пінчук – мільярдер і власник компанії Інтерпайп, який навіть не виробляє самостійно необхідне для Нафтогазу обладнання, але прагне постачати товар нижчої якості за вищими цінами», - пише Ерелі.

Дипломат вказує, що Vorex, запропонувавши нижчу ніж інші учасники ціну на бурильні та обсадні труби для газовидобувної галузі, переміг у трьох публічних торгах, які проводив НАК «Нафтогаз». Конкурентом американської компанії виступив Інтерпайп, але програв по ціні.

«Інтерпайп за допомогою кулуарних важелів впливу змовився із Міністерством економіки, щоб «збити» свого американського конкурента. Такі кроки вже призвели до того, що у найближчій перспективі проекти Нафтогазу будуть згорнені», - зазначає дипломат.

Посол Ерелі звертає увагу, що дії Інтерпайпу та українських урядовців посилають вкрай негативний сигнал Сполученим Штатам, де на ситуацію вже звернули увагу.

«Цілеспрямовані кроки Інтерпайпу проти Vorex не залишилися непоміченими зі сторони Державного департаменту та Конгресу. Там стурбовані зухвалими діями місцевого олігарха, який нахабно маніпулює системою і атакує іноземну компанію для власної вигоди. Більш тривожною ситуацію робить ще й те, що окрім вигоди для Росії, виникає запитання, а за що борються США, коли направляють мільярди на підтримку України», - наголошує дипломат.

Ерелі нагадує, що наслідком ухваленого комісією з міжнародної торгівлі за закритими дверима рішення є те, що ставка ввізного мита на бурильну та обсадну труби, які для НАК «Нафтогаз» постачає Vorex, зросте на 52%.

«Головне, що витікає із такого рішення комісії, це те, що Нафтогаз (як наслідок – український уряд) будуть змушені платити більше за трубу», - пояснює Ерелі.

«Рішення комісії також надсилає сигнал Конгресу. Вашингтон за останні 18 місяців витратив 76 мільярдів доларів на підтримку України зовсім не для того, щоб дивитися, як бюрократи та наближені до влади гравці нехтують інтересами США», - резюмує дипломат.

Нагадаємо, раніше ЗМІ вже повідомляли https://www.rbc.ua/rus/news/kongresi-ssha-vislovili-zanepokoennya-cherez-1688979501.html, що у Конгресі занепокоєні через те, що український енергетичний сектор може зазнати кризи в результаті неконкурентних спроб витіснити Vorex із України. Відповідне звернення було скеровано до Посольства України в США та Міністерства економіки. Американська компанія Vorex перемогла Інтерпайп у декількох тендерах поспіль, запропонувавши нижчу ціну трубу для НАК "Нафтогаз".