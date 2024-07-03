Как изменилось в 2023 году страхование жизни и какую пользу могут принести лайфовые продукты во время войны

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Несмотря на то, что страхование жизни не стало для украинцев услугой первой необходимости, во время полномасштабной войны этот рынок продолжил развиваться – в прошлом году росли как объемы премий, так и суммы выплат. Во время войны само страхование жизни стало одной из составляющих защиты от наибольших рисков для здоровья и жизни украинцев. Рассказываем, как сектор life-страхования прошел прошлый год и что нового участники рынка предлагают своим клиентам в 2024 году.

Для украинских компаний по страхованию жизни 2023 год был достаточно положительным. Если в 2022 году, в первый год полномасштабной войны, рынок потерял 13% в премиях, то в 2023 объемы премий выросли на 19%. Такую статистику приводит НБУ в своем обзоре небанковского сектора.

Стабильность в эпоху нестабильности

В прошлом году рынок страхования жизни стал единственным небанковским финансовым рынком, который не покинул ни один игрок.

При этом по сравнению с другими небанковскими финансовыми сегментами рынок life-страхования невелик – на нем работают только 12 игроков. Безусловным лидером является компания «МетЛайф» – ее доля рынка составляет 49%. Еще два игрока - СК "ТАС" и "ГРАВЕ Украина Страхование жизни" - имеют долю рынка на уровне 12%.

Ключевые игроки рынка страхования жизни в Украине

Премии 2022, млн грн Премии 2023, млн грн Прирост премий Доля рынка 2023, % МетЛайф 2120,3 2440,4 15% 49 СК "ТАС" 518,7 581,8 12% 12 Играет Украина страхование жизни 507,5 580,4 14% 12 ПЗУ Украина страхование жизни 398,1 401,2 1% 8 UNIQUA Жизнь 422,8 357,2 -16% 7 ARX Life 266,8 308,2 16% 6 АСКА-жизнь 296,8 155,9 -47% 3 Княжа Лайф Виенна Иншуранс Групп 60,3 64,4 7% 1 КД Жизнь 53,2 57,6 8% 1

По данным Национальной Ассоциации страховщиков Украины (НАСУ), наибольший прирост премий по итогам 2023 показали ARX Life (+16%) и МетЛайф (+15%). Падение премий зафиксировали только АСКА-Жизнь (-47%) и UNIQA Жизнь (-16%).

96% премий приходится на розничные клиенты. Главную роль в продажах лайфовых страховых продуктов играют независимые посредники (агентства, страховые брокеры). По данным НАСУ, они обеспечивают около 71% премий (по итогам 9 месяцев 2023 г.). Второе место занимает канал банковского страхования, на который приходится 21% премий.

Основу банковского life-страхования традиционно составляют «рисковые» продукты для заемщиков. Это недорогие полисы, но с высоким уровнем расходов на аквизицию (затраты на привлечение клиентов и продление договоров) – более 60%. Учитывая, что после начала полномасштабной войны объемы кредитования в Украине существенно сократились и возобновляются довольно медленно, роль этого канала продаж в ближайшее время не будет расти.

Наиболее перспективной остается продажа накопительных и комплексных долгосрочных продуктов – это высокодоходные продукты со средним уровнем аквизиции 25%. На них приходится около 75% привлеченных страховых премий. Порядка 90% клиентов по таким программам привлекают независимые финансовые посредники, обычно работающие на основе MLM-модели.

Клиенты-долгожители

По данным НБУ, в прошлом году существенно – на 41% – увеличились объемы страховых выплат. По данным Insurance Top, лайфовые страховщики выплатили клиентам за год 1,26 млрд грн. "Уровень выплат, приведенный к годовому измерению, в дальнейшем рос: в IV квартале 2023 года был на треть выше, чем в конце 2022 года", - говорится в отчете НБУ.

“В компании на 85% вырос объем выплат по доживанию клиентам, у которых закончилось действие долгосрочной программы накопительного страхования, – рассказывает Инна Белянская, Председатель Правления МэтЛайф. – Это приятный повод для выплаты, ведь клиенты накапливают капитал для того, чтобы обеспечить достойную жизнь после выхода на пенсию или для реализации других финансовых целей”. В то же время в компании зафиксировать и ощутимый рост выплат по другим застрахованным рискам – травмам, критическим заболеваниям, хирургическим вмешательствам. “В этом мы видим влияние и полномасштабной войны, последствия которой для здоровья украинцев, к сожалению, будут продолжительными. Но, к счастью, своевременная страховая выплата дает шанс спасти жизнь или поправить здоровье попавшим в сложную ситуацию”, - объясняет Инна Белянская.

Удержать нельзя потерять

Несмотря на повышенные риски, жизнь в условиях военного времени не способствует росту спроса на страхование жизни. Миллионы украинцев потеряли жилье и работу, были вынуждены мигрировать в другие регионы или даже страны. Чем дольше идет война, тем все больше людей сосредоточены на выживании и решении текущих проблем, а не планировании своего финансового будущего.

За 2023 год украинцы заключили 1,59 млн договоров по страхованию жизни, что на 13% меньше, чем в 2022-м. Однако количество застрахованных лиц увеличилось за год с 2,31 млн до 2,31 млн.

В такой ситуации главная задача компаний по страхованию жизни – не привлечение новых клиентов, а содержание имеющихся. Для этого страховщики пытаются удержать уровень цен, а в случае временных затруднений у клиентов соглашаются на отсрочку платежа в 90 дней вместо стандартных 30.

“Во время войны люди чаще сталкиваются с вызовами снижения уровня дохода или потери работы. Такие изменения могут подтолкнуть к расторжению договора накопительного страхования и получению выкупной суммы, – объясняет Игорь Мицан, руководитель департамента по работе с партнерами UNIQA Жизни. – Но UNIQA Жизнь всегда готова предложить другие варианты выхода из ситуации – отсрочку платежей, другую периодичность, платежные каникулы до полугода. Если жизненная ситуация за это время не наладилась, можно перевести договор в редуцируемый статус”. Такой полис считается полностью оплаченным – клиенту дальше не нужно делать взносы, а остается ждать истечения срока действия, чтобы получить накопленную сумму. "В большинстве случаев, взвесив все "за" и "против", клиенты выбирают один из этих компромиссных вариантов и остаются с нами", - рассказывает Игорь Мицан.

Один из путей удержания клиента – максимальное упрощение коммуникации между ним и страховой компанией: хотя страхование жизни считается консервативным сектором, клиентский запрос на диджилизацию обслуживания, ускорение выпуска полиса, дистанционное урегулирование страховых событий здесь также растет. Поэтому компании пытаются автоматизировать оформление простых страховых продуктов, не предполагающих индивидуальную котировку.

В 2023 году компания провела рефакторинг инструмента JET ISSUE. Это программное решение для автоматического выпуска полисов, не требующих индивидуального андеррайтинга, – говорит Инна Белянская. – При этом обеспечивается автоматический расчет страховой суммы и других параметров договора как физическим лицам, так и корпоративным клиентам”. По ее словам, модернизация JET ISSUE позволит со временем довести долю автоматически выпущенных полисов с 18-20% до 40%. Кроме того, компания получила абсолютную корректность подсчета страховых сумм и страховых премий по нескольким полисам одного клиента. "В результате снижается вероятность человеческой ошибки, ускоряется обработка полисов, нуждающихся в ручном андеррайтинге, повышается уровень удовлетворенности клиентов", - объясняет Инна Белянская.

Вызовы времени

В прошлом году в продуктовой линейке компаний по страхованию жизни стали появляться новые настройки и даже продукты. “В 2023 году мы обновили программу рискового страхования "Жизнь и Ответственность", которая обеспечивает комплексную защиту здоровья и жизни от наибольших рисков (смерть по какой-либо причине, травмы, несчастные случаи и критические заболевания): увеличили лимиты покрытия, расширили возрастной диапазон для застрахованных, – перечисляет Игорь Мицан. Также в компании дали возможность клиентам зафиксировать стоимость страхования на весь срок действия полиса – от 1 до 25 лет. «Таким образом, можно защититься от инфляционных рисков и возможного снижения доходов в предпенсионном возрасте. От риска обесценивания национальной валюты можно защититься также заключив договор страхования в долларах», – уточняет Игорь Мицан .

ARX Life в прошлом году запустила новый страховой продукт «О ВИТА», оказывающий финансовую поддержку на случай онкодиагноза. Компания выплачивает до 1 млн грн, которые можно потратить на лечение по собственному усмотрению, – рассказывает Вячеслав Гавриленко, Генеральный директор ARX Life. – Нет никаких ограничений или условий использования средств”. Также есть возможность воспользоваться услугой "Друга медична думка" и получить альтернативную консультацию от ведущих украинских или иностранных специалистов. "Обычно это доступно только в продуктах добровольного медицинского страхования, которые стоят значительно больше", - уточняет он.

В ходе полномасштабной войны многие клиенты стали интересоваться возможностью покрытия травм и других рисков, связанных с боевыми действиями. В ответ на этот запрос некоторые страховщики добавляют такую опцию в свои программы.

Например, в СК "АСКА-ЖИЗНЬ" появился продукт "Личный Джавелин". Он защищает гражданских лиц от экстремальных событий. Программа покрывает не только бытовые и спортивные травмы, но и военные риски: травмы или гибель, которые произошли в результате попадания снарядов, мин, пуль, пожаров, обрушения зданий, минирования территорий”, - рассказывает Роман Савченко, заместитель Председателя Правления по продажам, маркетингу и ИТ СК «АСКА-ЖИЗНЬ». Стоимость программы, которую можно приобрести онлайн на сайте, стартует от 230 грн. и зависит от срока действия договора (1, 3 или 6 месяцев) и от выбранной общей страховой суммы (до 300 000 грн.).

Аналогичный продукт защиты жизни и здоровья гражданских граждан предлагает СК ARX.

Новый год возможностей

С 1 января 2024 вступил в силу новый закон «О страховании». Он был принят более двух лет назад, но имел отсроченный срок вступления в силу. Этот документ заменил профильный закон 1996, приблизившись украинское законодательство к законодательству ЕС.

Ожидается, что законодательные изменения улучшат надежность игроков и прозрачность страховых услуг, а также помогут их потребителям осознанно выбирать страховые продукты.

Однако революционные изменения на рынке участники не ожидают и в целом они достаточно осторожны в прогнозах. «Мы ожидаем роста рынка в пределах 10%. Важным фактором роста является корпоративный сегмент рынка страхования жизни. Все больше компаний расширяют программы защиты, понимая, насколько важную роль играет социальная защита для работников и их семей. Так что наши ожидания роста именно этого сегмента на уровне 30-35%. Не все работодатели знают, какую прекрасную альтернативу может дать страхование жизни и здоровья тем предприятиям, у которых еще нет опыта или нет достаточных средств для внедрения добровольного медицинского страхования. Хотя оба этих элемента соцпакета важны и дополняют друг друга”, - делится мнениями Вячеслав Гавриленко.

Одним из потенциальных стимулов к росту сектора страхования жизни могло бы стать завершение пенсионной реформы, а именно запуск второго накопительного уровня начисления пенсии.

Опыт пенсионной реформы западных стран показывает, что лайфовые страховщики являются успешными игроками на этом рынке.

Однако в конце марта 2024 года Верховная Рада провалила голосование в первом чтении за законопроект №9212 об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении.