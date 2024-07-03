Як змінилося у 2023 році страхування життя та яку користь можуть принести лайфові продукти під час війни

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Не дивлячись на те, що страхування життя не стало для українців послугою першої необхідності, під час повномасштабної війни цей ринок продовжив розвиватися - минулого року зростали як обсяги премій, так і суми виплат. Під час війни саме страхування життя стало однією із складових захисту від найбільших ризиків для здоров'я і життя українців. Розповідаємо, як сектор life-страхування пройшов минулий рік та що нового учасники ринку пропонують своїм клієнтам у 2024-му

Для українських компаній зі страхування життя 2023 рік був доволі позитивним. Якщо у 2022 році, у перший рік повномасштабної війни, ринок втратив 13% у преміях, то у 2023-му обсяги премій зросли на 19%. Таку статистику наводить НБУ у своєму Огляді небанківського сектору.

Стабільність в епоху нестабільності

Минулого року ринок страхування життя став єдиним небанківським фінансовим ринком, який не покинув жоден гравець.

При цьому порівняно з іншими небанківськими фінансовими сегментами, ринок life-страхування невеликий – на ньому працюють лише 12 гравців. Безумовним лідером є компанія «МетЛайф» - її частка ринку складає 49%. Ще два гравці- СК “ТАС” та “ГРАВЕ Україна Страхування життя” - мають частку ринку на рівні 12%.

Ключові гравці ринку страхування життя в Україні

Премії 2022, млн грн Премії 2023, млн грн Приріст премій Частка ринку 2023, % МетЛайф 2120,3 2440,4 15% 49 СК "ТАС" 518,7 581,8 12% 12 Граве Україна страхування життя 507,5 580,4 14% 12 ПЗУ Україна страхування життя 398,1 401,2 1% 8 UNIQUA Життя 422,8 357,2 -16% 7 ARX Life 266,8 308,2 16% 6 АСКА-життя 296,8 155,9 -47% 3 Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп 60,3 64,4 7% 1 КД Життя 53,2 57,6 8% 1

За даними Національної Асоціації страховиків України (НАСУ), найбільший приріст премій за підсумками 2023 року показали ARX Life (+16%) і МетЛайф (+15%). Падіння премій зафіксували лише АСКА-Життя (-47%) та UNIQA Життя (-16%).

96% премій приходиться на роздрібних клієнтів. Головну роль у продажах лайфових страхових продуктів відіграють незалежні посередники (агентства, страхові брокери). За даними НАСУ, вони забезпечують близько 71% премій (за підсумками 9 місяців 2023 року). Друге місце посідає канал банківського страхування, на який припадає 21% премій.

Основу банківського life-страхування традиційно складають «ризикові» продукти для позичальників. Це недорогі поліси, але з високим рівнем витрат на аквізицію (витрати на залучення клієнтів і продовження договорів) – понад 60%. З огляду на те, що після початку повномасштабної війни обсяги кредитування в Україні суттєво скоротилися і відновлюється доволі повільно, роль цього каналу продажів найближчим часом не зростатиме.

Найбільш перспективним залишається продаж накопичувальних і комплексних довгострокових продуктів - це високодохідні продукти із середнім рівнем аквізиції 25%. На них припадає близько 75% залучених страхових премій. Порядка 90% клієнтів за такими програмами залучають незалежні фінансові посередники, які зазвичай працюють на основі MLM-моделі.

Клієнти-довгожителі

За даними НБУ, минулого року суттєво - на 41% - збільшилися обсяги страхових виплат. За даними Insurance Top, лайфові страховики виплатили клієнтам протягом року 1,26 млрд грн. “Рівень виплат, приведений до річного виміру, надалі зростав: у IV кварталі 2023 року був на третину вищим, ніж наприкінці 2022 року”, - йдеться у звіті НБУ.

“У компанії на 85% зріс обсяг виплат з дожиття клієнтам, у яких закінчилася дія довгострокової програми накопичувального страхування, – розповідає Інна Бєлянська, Голова Правління МетЛайф. – Це приємний привід для виплати, адже клієнти накопичують капітал для того, щоб забезпечити собі гідне життя після виходу на пенсію або для реалізації інших фінансових цілей”. Водночас в компанії зафіксувати й відчутне зростання виплат за іншими застрахованими ризиками – травмами, критичними захворюваннями, хірургічними втручаннями. “У цьому ми бачимо вплив і повномасштабної війни, наслідки якої для здоров'я українців, на жаль, будуть тривалими. Але, на щастя, своєчасна страхова виплата дає шанс врятувати життя або поправити здоров'я тим, хто потрапив у складну ситуацію”, - пояснює Інна Бєлянська.

Утримати не можна втратити

Не дивлячись на підвищені ризики, життя в умовах воєнного часу не сприяє зростанню попиту на страхування життя. Мільйони українців втратили житло та роботу, були змушені мігрувати в інші регіони чи навіть країни. Чим довше триває війна, тим дедалі більше людей зосереджені на виживанні та вирішенні поточних проблем, а не плануванні свого фінансового майбутнього.

За 2023 рік українці уклали 1,59 млн договорів зі страхування життя, що на 13% менше, ніж у 2022-му. Проте кількість застрахованих осіб збільшилася протягом року з 2,31 млн до 2,31 млн.

В такій ситуації головна задача компаній зі страхування життя - не залучення нових клієнтів, а утримання наявних. Для цього страховики намагаються утримати рівень цін, а в разі тимчасових труднощів у клієнтів погоджуються на відстрочку платежу у 90 днів замість стандартних 30.

“Під час війни люди частіше стикаються з викликами зниження рівня доходу або втрати роботи. Такі зміни можуть підштовхнути до розірвання договору накопичувального страхування та отримання викупної суми, – пояснює Ігор Міцан, керівник департаменту по роботі з партнерами UNIQA Життя. – Але UNIQA Життя завжди готова запропонувати інші варіанти виходу із ситуації – відстрочку платежів, іншу періодичність, платіжні канікули до півроку. Якщо життєва ситуація за цей час не налагодилася, можна перевести договір у статус редукованого”. Такий поліс вважається повністю оплаченим - клієнту далі не потрібно робити внески, а залишається чекати закінчення терміну дії, щоб отримати накопичену суму. “У більшості випадків, зваживши всі “за” і “проти”, клієнти обирають один із цих компромісних варіантів і залишаються з нами”, - розповідає Ігор Міцан.

Один з шляхів утримання клієнта - максимальне спрощення комунікації між ним та страховою компанією: хоча страхування життя вважається консервативним сектором, клієнтський запит на диджиталізацію обслуговування, прискорення випуску поліса, дистанційне врегулювання страхових подій тут також зростає. Тому компанії намагаються автоматизувати оформлення простих страхових продуктів, які не передбачають індивідуального котирування.

“У 2023 році компанія провела рефакторинг інструменту JET ISSUE. Це програмне рішення для автоматичного випуску полісів, які не потребують індивідуального андеррайтингу, – каже Інна Бєлянська. – При цьому забезпечується автоматичний розрахунок страхової суми та інших параметрів договору як для фізичних осіб, так і для корпоративних клієнтів”. За її словами, модернізація JET ISSUE дасть змогу з часом довести частку автоматично випущених полісів з 18-20% до 40%. Крім того компанія отримала абсолютну коректність підрахунку страхових сум і страхових премій за кількома полісами одного клієнта. “У результаті знижується ймовірність людської помилки, прискорюється обробка полісів, які потребують ручного андеррайтингу, підвищується рівень задоволеності клієнтів”, - пояснює Інна Бєлянська.

Виклики часу

Минулого року у продуктовій лінійці компаній зі страхування життя почали з'являтися нові опції та навіть продукти. “У 2023-му ми оновили програму ризикового страхування "Життя та Відповідальність", що забезпечує комплексний захист здоров'я та життя від найбільших ризиків (смерть з будь-якої причини, травми, нещасні випадки та критичні захворювання): збільшили ліміти покриття, розширили віковий діапазон для застрахованих, - перераховує Ігор Міцан. Також в компанії дали можливість клієнтам зафіксувати вартість страхування на весь термін дії поліса – від 1 до 25 років. “Таким чином можна захиститися від інфляційних ризиків і можливого зниження доходів у передпенсійному віці. Від ризику знецінення національної валюти можна захиститися також уклавши договір страхування в доларах”, - уточнює Ігор Міцан.

ARX Life минулого року запустила новий страховий продукт «Про ВІТА», який надає фінансову підтримку на випадок онкодіагнозу. “Компанія виплачує до 1 млн грн, які можна витратити на лікування за власним розсудом, – розповідає В’ячеслав Гавриленко, Генеральний директор ARX Life. – Немає жодних обмежень або умов використання коштів”. Також є можливість скористатися послугою "Друга медична думка" та отримати альтернативну консультацію від провідних українських або іноземних спеціалістів. “Зазвичай це доступно тільки в продуктах добровільного медичного страхування, які коштують суттєво більше”, - уточнює він.

Під час повномасштабної війни багато клієнтів стали цікавитися можливістю покриття травм та інших ризиків, пов'язаних із бойовими діями. У відповідь на цей запит деякі страховики додають таку опцію у свої програми.

Наприклад, в СК “АСКА-ЖИТТЯ” з'явився продукт "Особистий Джавелін". “Він захищає цивільних осіб від екстремальних подій. Програма покриває не лише побутові та спортивні травми, а й воєнні ризики: травми або загибель, які сталися внаслідок влучання снарядів, мін, куль, пожеж, обвалення будівель, мінування територій”, - розповідає Роман Савченко, заступник Голови Правління з продажів, маркетингу та ІТ СК «АСКА-ЖИТТЯ». Вартість програми, яку можна придбати онлайн на сайті, стартує від 230 грн і залежить від терміну дії договору (1, 3 або 6 місяців) і від обраної загальної страхової суми (до 300 000 грн).

Аналогічний продукт для захисту життя та здоров’я цивільних громадян пропонує СК ARX.

Новий рік можливостей

З 1 січня 2024 року набув чинності новий закон «Про страхування». Він був ухвалений більш ніж два роки тому, але мав відстрочений строк набуття чинності. Цей документ замінив профільний закон 1996 року, наблизившись українське законодавство до законодавства ЄС.

Очікується, що законодавчі зміни поліпшать надійність гравців та прозорість страхових послуг, а також допоможуть їхнім споживачам більш усвідомлено обирати страхові продукти.

Проте революційних змін на ринку учасники не очікують і в цілому вони досить обережні в прогнозах. «Ми очікуємо зростання ринку в межах 10%. Важливим фактором зростання є корпоративний сегмент ринку страхування життя. Все більше компаній розширюють програми захисту, розуміючи, наскільки важливу роль відіграє соціальний захист для працівників та їхніх сімей. Тож наші очікування зростання саме цього сегменту на рівні 30-35%. Не всі роботодавці знають, яку чудову альтернативу може дати страхування життя та здоров'я тим підприємствам, які ще не мали досвіду або не мають достатніх коштів для впровадження добровільного медичного страхування. Хоча обидва ці елементи соцпакетів важливі та доповнюють один одного”, - ділиться думками В’ячеслав Гавриленко.

Одним із потенційних стимулів до зростання сектору страхування життя могло б стати завершення пенсійної реформи, а саме запуск другого, накопичувального рівня нарахування пенсії.

Досвід пенсійної реформи західних країн показує, що лайфові страховики є успішними гравцями на цьому ринку.

Проте наприкінці березня 2024 року Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт №9212 про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.