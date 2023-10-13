Как война в Украине влияет на глобальный сектор страхования

Два последних года являются самыми сложными годами в последние десятилетия с точки зрения социальной, финансовой и политической среды. После вторжения России в Украину долгосрочное влияние войны стало очевидным. Война заставила многие транснациональные корпорации и финансово-страховые группы выйти или разорвать деловые связи со страной-агрессором и повлекла за собой широкий набор международных санкций. Теперь основное внимание сместилось с конкретных событий в Украине на экономическую инфляцию по всему миру и разрушение геополитического порядка.

Бизнес и правительства не должны упускать из виду косвенные последствия российско-украинской войны, которые могут продолжаться еще долго. Это включает продолжающийся риск, возникающий из-за большого количества новых экономических, финансовых и торговых санкций; глобальное влияние, вызванное уменьшением доступности ключевых товаров, таких как нефть, удобрения и зерно; и потенциальные страховые возмещения, возникающие в результате войны.

Хотя СМИ сейчас сосредотачиваются на авиации и морских поставках украинского зерна, санкции повлияли на широкий спектр поставляемых в Россию товаров и услуг. Компании должны быть в курсе регулярных изменений в санкции, различия в режимах санкций между ЕС, Великобританией и США, а также другими странами, присоединяющимися к этим усилиям, такими как Сингапур, Австралия и Канада. Это усложняет международным компаниям определение того, какие санкции могут применяться в разных странах, в которых они работают.

Когда война в Украине началась в феврале, это еще больше усилило глобальную инфляцию и давление на цепочку поставок, вызвав скачки цен на широкий спектр товаров, включая энергию, продукты питания и строительные материалы, считают аналитики.

Урегулирование убытков по договорам страхования авиационных, энергетических, морских, политических рисков и коммерческих кредитов обычно требует времени. Аналитики прогнозируют, что объем страховых выплат, связанных с последствиями войны, увеличится, хотя все будет зависеть от условий договоров страхования.

Предлагаем рассмотреть новые бизнес-риски, возникшие в результате войны и различных политических конфликтов, что также влияет и на глобальный рынок страхования.

Основной бизнес страховой отрасли изначально пострадал от последствий войны. Сначала был выход западных перестраховщиков с российского рынка, затем самоизоляция российского страхового рынка и прекращение трансграничных платежей из-за объявления военного положения в Украине. Оба рынка были таким образом изолированы, но страховое покрытие все еще было доступно на местном уровне, хотя и с значительно уменьшенными возможностями, особенно в Украине.

Морское страхование и международные санкции

Значительное усиление санкций и торгового контроля в отношении России влияет на широкий ассортимент товаров, поставляемых в Россию или из нее. ЕС, Великобритания и некоторые другие страны также запретили финансирование и страхование экспорта и импорта. Различия между режимами санкций разных стран добавили дополнительную степень сложности и риска ведения бизнеса на международном уровне.

Следует также отметить, что в последние годы регулирующие органы США и Великобритании обратили внимание на индустрию морского страхования по усилению мониторинга судов и товаров, которые они страхуют, с целью выявления судов, которые могут касаться санкционных собственников или быть причастными к уклонению от санкций.

В настоящее время все виды морского страхования остаются относительно стабильными, говорят международные страховщики, как с точки зрения общей мощности, так и с точки зрения ценообразования, за исключением повышенных ставок войны за каско и груз.

Компании, работающие на международном уровне, должны учитывать не только применяемые к ним санкции, но и то, как местные санкции могут применяться к другим сторонам в их поставках и могут повлиять на их бизнес, а также на их банки, кредиторов и страховщиков. .

Повреждение корпусов судов, портов и грузов приводит к ущербу украинским портам. В частности, страховая защита наземного транзита грузов в Украину с началом войны не действует.

Глобальные цепочки поставок грузов и поток товаров могут столкнуться с дальнейшими нарушениями как прямой результат военных действий в Украине, так и косвенно из-за санкций и усиления рынка страхования, говорят международные страховщики.

Военные риски не покрываются, но в рамках отдельных международных соглашений страховщики и перестраховщики предоставляют ограниченное страховое покрытие. Так, в конце декабря андеррайтер Lloyd's of London Ascot сообщил, что страхование грузов, обеспечивающее страховое покрытие поставок через украинский экспортный коридор зерна, будет происходить в 2023 году без повышения тарифов на страхование. Однако из-за войны в Украине, природных катаклизмов и высокой инфляции, страховых тарифов, по прогнозам брокеров, все же вырастут.

В конце июля этого года Marsh объявил о приостановлении страхования грузов, которое покрывало украинские грузовые перевозки украинского зерна из-за безопасного морского пути. Это было связано с выходом России, как страны-террориста, из международно поддержанного соглашения об экспорте украинского зерна, что вызвало беспокойство в ООН относительно потенциального риска глобального голода.

Программа страхования во главе с Ascot при поддержке других андеррайтеров обеспечивала покрытие до $50 млн. за груз. Размещенный Marsh и возглавляемый Ascot, синдикат Lloyd's обеспечивал покрытие страхования морских грузов и военного страхования. Это позволяло судам, перевозящим зерно и другие продовольственные товары из украинских портов, иметь надежное и доступное покрытие для своих экспортных рейсов. Согласно условиям договора, суда могут проходить через определенные украинские порты по коридорам безопасного доступа.

Выход России из соглашения об экспорте зерна оставил морской путь неопределенным и значительно повысил риски, связанные с транспортировкой грузов. Страховое покрытие имело решающее значение для защиты груза через безопасный коридор. "Однако есть ожидания, что страховое покрытие сохранится, хотя это может стоить очень дорого", отметил Маркус Бейкер, глобальный руководитель отдела морских и грузовых перевозок Marsh.

Существующие ограничения по страхованию военных рисков уже значительны, и ожидается, что они будут расти. Этот фактор может заставить судовладельцев сомневаться перед тем, как разрешить своим судам войти в зону боевых действий без согласия России. Кроме того, плавучие мины в регионе создают дополнительный риск для судоходства.

Если сравнить нынешнюю ситуацию с тремя-четырехнедельной давностью, то видно, что весь регион стал более опасным, говорят перестраховщики.

Сейчас же снова идут активные переговоры Украины с международниками участниками страхового рынка. Со стороны Украины часть риска, скорее всего, будет поддержана через государственный дорожный фонд страны, созданный для ремонта украинских дорог. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины обнародовало разъяснения по алгоритму страхования судов, следующих в украинские морские порты.

Кабмин утвердил Порядок предоставления гарантий компенсации ущерба, причиненного фрахтователям, операторам и/или владельцам морских судов и судов внутреннего плавания в результате вооруженной агрессии РФ. Это касается судов под украинским и иностранными флагами (кроме России и Белоруссии).

Механизм страховой компенсации ущерба позволит судовладельцам и фрахтователям обеспечивать захождение кораблей в порты Украины, независимо от того, работает зерновое соглашение.

Страхование авиации и космоса

Санкции Великобритании, ЕС и других, запрещающие поставку самолетов или их запчастей в Россию, а также соответствующее финансирование или страхование, а затем экспроприация Россией самолетов, арендуемых за границей, привели к тому, что многие самолеты международных лизингодателей были «экспроприированы» российскими властями. Около 500 самолетов и двигателей застряли в России после того, как США, Британия и ЕС ввели ряд санкций против российского правительства и российских организаций. В рамках этих санкций воздушное пространство НАТО было закрыто для самолетов, эксплуатируемых Россией.

Западные правительства запретили предоставление авиационного страхования и перестрахования любых самолетов для использования в России, среди прочих ключевых финансовых услуг. В ответ на эти санкции российское правительство запретило репатриацию авиаактивов международным арендодателям, которые обязаны были расторгнуть договор аренды и требовать возвращения самолетов в марте 2022 года.

Это привело к большим потерям авиакаско и стало следствием роста на 200% глобальных тарифов на авиастрахование судов от военных рисков после начала войны в Украине. Кроме того, большинство страховых и перестраховых компаний пересмотрели свое покрытие.

Страховщики были озабочены тем, что перестраховщики исключили из покрытия всю Украину, Россию и белорусский регион с января.

По данным Marsh, международный рынок авиационного страхования может стать более «жестким», что еще больше «напряжет» авиационную отрасль, пытающуюся оправиться от последствий пандемии.

Авиационные и космические санкции привели к тому, что международное страховое покрытие для запусков и развертывания спутников стало недоступным для российских спутников и стартовых площадок в РФ. В период с 2017 по 2021 год на долю России приходилось около 16% мировых запусков.

Риск длительной войны в Украине еще больше усложнит решение страховых претензий по лизингу самолетов, на урегулирование которых уйдут годы, а эксперты считают, что для этого нужны сложные арбитражные и судебные процедуры. То, что лизингодатели смогут взыскать со страховщиков, будет в значительной степени зависеть от действующего страхового покрытия. Арендодатели покрываются страхованием по договорам, заключенным авиакомпаниями, а также собственным договорам с покрытием военных и непредсказуемых рисков, если полисы авиакомпаний не отвечают этим требованиям.

Военное покрытие обычно имеет положение об отмене в течение 7 дней, что может привести к спорам о том, было ли отменено покрытие до его активации.

Энергетика и страхование

Рынок энергетического страхования испытывает немедленное влияние на объем премий из-за санкций против российской нефти и попыток ЕС уменьшить зависимость от российских энергоносителей. На декабрь 2021 года на Россию приходилось почти 10% мировой добычи нефти. Германия и другие члены ЕС, ранее покупавшие российский природный газ и нефть, пытаются выстроить альтернативные источники энергии, включая возможную отсрочку первичных планов постепенного отказа от использования угля или реконструкцию уже остановленных угольных электростанций.

Санкции ЕС, запрещающие компаниям ЕС страховать какие-либо поставки российской нефти, вступили в силу с декабря 2022 года, что вызвало еще больший рост цен на энергоносители. Великобритания все еще сдерживает подобный запрет, ограничивая частичный импорт.

Одна из ключевых услуг, которая обеспечивает транспортировку нефти по морю, особенно так называемое страхование защиты и возмещения P&I, что касается ответственности перед третьими лицами. Великобритания является мировым лидером по страхованию P&I, на нее приходится 60% мирового страхового покрытия. Lloyd's заявлял, что примет меры, чтобы убедиться, что участники рынка соблюдают новые правила правительства Великобритании, которые фактически запрещают странам получать страховые услуги для транспортировки российской нефти, если она не покупается по цене, установленной правительством Запада, или ниже. ЕС также ввел запрет на страхование для судов, транспортирующих российскую нефть.

Изменения в позициях Британии и ЕС зависят от результата попытки США достичь международного соглашения по ограничению цены на нефть, что позволит страховать поставки нефти по определенной цене.

Одним из долгосрочных последствий российско-украинской войны является ускорение перехода на возобновляемые источники энергии.

Страхование ответственности топ-менеджеров

Правление и топ-менеджмент уязвимы к «деловым» факторам влияния, которые могут подорвать финансовое состояние, непрерывное обслуживание и репутацию любой компании.

Корпоративных директоров и их страховых компаний не утешит, что новые заявки на групповые иски относительно возражений по слиянию и поглощению продолжают сокращаться. Иски о возражении слияния продолжаются, и сейчас они обычно рассматриваются как судебные дела штата с единым инвестором, чтобы избежать проверки судей, которые становятся все более противоречивыми по поводу одобрения условий соглашения, включая оплату услуг адвокатов истцов или гонораров.

Выход крупных страховых игроков

Война, между прочим, сигнализировала об изменении корпоративной реакции на события, вызывающие морально-нравственные решения. Более тысячи компаний объявили о выходе или добровольном сворачивании деятельности в России, процесс выхода из рынков страны-агрессора длительный, особенно для крупных сетевых брендов, страховых и финансовых групп.

Некоторые участники страхового рынка вышли из российского рынка, некоторые находятся "в процессе". Первым действием, которое оказали страховщики и перестраховщики, работавшие на рынке РФ после начала войны, было применение санкций путем ограничения страхового и перестрахового покрытия рисков, сокращения их деятельности или даже полного выхода из рынка.

Крупнейшие перестраховые брокеры Marsh McLennan, Willis Towers Watson и Aon покинули российский рынок сразу после вторжения. В мае Zurich Insurance Group объявила, что согласилась продать свой бизнес 11 российским членам команды подразделения. При новых владельцах бизнес будет работать самостоятельно под другим брендом.

Перестраховщик Munich Re сообщил, что поддерживает санкции против российской экономики и не будет продлевать действующие контракты в России и Белоруссии, а новый бизнес был приостановлен. Французская перестраховая компания SCOR сообщила, что ее российская дочь прекратила андеррайтинг нового бизнеса.

Allianz Group также договорилась продать мажоритарный пакет акций своих российских сделок Интерхолдингу, владельцу российской страховой компании Zetta Insurance, хотя по завершении сделки Allianz будет владеть миноритарным пакетом акций 49,9% в объединенной компании.

Нидерландская страховая группа Aegon объявила о выходе из России. С финансовой точки зрения можно оценить, что отрасль страхования еще раз доказала свою устойчивость, основные глобальные перестраховщики резервируют резервы для потенциального ущерба, возникающего в результате агрессивной войны России против Украины. Более того, несмотря на очень сложные условия для ведения бизнеса, представители действующих в Украине дочерних компаний международных групп подтвердили, что они постепенно стабилизировали свои результаты и деятельность.

Однако глобальная геополитическая нестабильность с широкомасштабными макроэкономическими последствиями имеет больше последствий для таких бизнес-направлений, как политические риски, кредитование и авиация, тогда как многочисленные природные катастрофы в мире и другие дополнительные нагрузки оказывают гораздо большее влияние на страхование и перестрахование, чем российско-украинская война. .

Основной бизнес страховой отрасли изначально пострадал от последствий войны. Сначала состоялся выход западных перестраховщиков с российского рынка, а затем самоизоляция российского страхового рынка и прекращение трансграничных платежей из-за объявления военного положения в Украине.