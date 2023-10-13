Як війна в Україні впливає на глобальний сектор страхування

Два останні роки є найскладнішмими роками за останні десятиліття з точки зору соціального, фінансового та політичного середовища. Після вторгнення Росії в Україну довгостроковий вплив війни став очевидним. Війна змусила багато транснаціональних корпорацій та фінансово-страхових груп вийти або розірвати ділові зв’язки з країною-агресором та спричинила широкий набір міжнародних санкцій. Тепер основна увага змістилася з конкретних подій в Україні на економічну інфляцію в усьому світі та руйнування геополітичного порядку.

Бізнес та уряди не повинні випускати з уваги непрямі наслідки російсько-української війни, які можуть тривати ще довго. Це включає триваючий ризик, що виникає через велику кількість нових економічних, фінансових і торгових санкцій; глобальний вплив, спричинений зменшенням доступності ключових товарів, таких як нафта, добрива та зерно; і потенційні страхові відшкодування, які виникнуть в результаті війни.

Хоча ЗМІ зараз зосереджуються на авіації та морських поставках українського зерна, санкції вплинули на широкий спектр товарів і послуг, що постачаються до Росії. Компанії повинні бути в курсі регулярних змін до санкцій, відмінностей у режимах санкцій між ЄС, Великобританією та США, а також іншими країнами, які приєднуються до цих зусиль, такими як Сінгапур, Австралія та Канада. Це ускладнює для міжнародних компаній визначення того, які санкції можуть застосовуватися в різних країнах, у яких вони працюють.

Коли війна в Україні почалася в лютому, це ще більше посилило глобальну інфляцію та тиск на ланцюжок поставок, спричинивши стрибки цін на широкий спектр товарів, включаючи енергію, продукти харчування та будівельні матеріали, вважають аналітики.

Врегулювання збитків за договорами страхування авіаційних, енергетичних, морських, політичних ризиків і комерційних кредитів зазвичай потребує часу. Аналітики прогнозують, що обсяг страхових виплат, пов’язаних з наслідками війни, збільшиться, хоча все буде залежати від умов договорів страхування.

Пропонуємо розглянути нові бізнес-ризики, які з’явились в результаті війни та різних політичних конфліктів, що також впливає й на глобальний ринок страхування.

Основний бізнес страхової галузі з самого початку постраждав від наслідків війни. Спочатку був вихід «західних» перестраховиків з російського ринку, потім самоізоляція російського страхового ринку та припинення транскордонних платежів через оголошення воєнного стану в Україні. Обидва ринки були таким чином ізольовані, але страхове покриття все ще було доступним на місцевому рівні, хоча й із значно зменшеними можливостями, особливо в Україні.

Морське страхування та міжнародні санкції

Значне посилення санкцій і торговельного контролю щодо Росії впливає на широкий асортимент товарів, що постачаються до Росії або з неї. ЄС, Великобританія та деякі інші країни також заборонили фінансування та страхування експорту та імпорту. Відмінності між режимами санкцій різних країн додали додаткову міру складності та ризику ведення бізнесу на міжнародному рівні.

Слід також зазначити, що протягом останніх років регулюючі органи США та Великобританії звернули увагу на індустрію морського страхування щодо посилення моніторингу суден і товарів, які вони страхують, з метою виявлення суден, які можуть стосуватися санкційних власників або бути причетними до ухилення від санкцій.

На даний момент усі види морського страхування залишаються відносно стабільними, кажуть міжнародні страховики, як з точки зору загальної потужності, так і з точки зору ціноутворення, за винятком підвищених ставок війни за каско та вантаж.

Компанії, які працюють на міжнародному рівні, мають враховувати не лише санкції, які застосовуються до них, але й те, як місцеві санкції можуть застосовуватися до інших сторін у їхніх поставках і можуть вплинути на їхній бізнес, а також на їхні банки, кредиторів і страховиків.

Пошкодження корпусів суден, портів і вантажів призводить до збитків українських портів. Зокрема, страховий захист наземного транзиту вантажів в Україні з початком війни не діє.

Глобальні ланцюжки поставок вантажів та потік товарів можуть зіткнутися з подальшими порушеннями як прямий результат військових дій в Україні, так і опосередковано через санкції та посилення ринку страхування, кажуть міжнародні страховики.

Військові ризики не покриваються, але в рамках «окремих» міжнародних угод страховики та перестраховики надають обмежене страхове покриття. Так, наприкінці грудня андеррайтер Lloyd's of London Ascot повідомив, що страхування вантажів, яке забезпечує страхове покриття поставок через український експортний коридор зерна, відбуватиметься у 2023 році без підвищення тарифів страхування. Однак через війну в Україні, природні катаклізми та високу інфляцію, страхові тарифи, за прогнозами брокерів, все ж таки зростуть.

Наприкінці липня цього року Marsh оголосив про призупинення страхування вантажів, яке покривало українські вантажні перевезення українського зерна через безпечний морський шлях. Це було пов’язано з виходом росії, як країни-терориста, з міжнародно підтриманої угоди про експорт українського зерна, що викликало занепокоєння в ООН щодо потенційного ризику глобального голоду.

Програма страхування на чолі з Ascot за підтримки інших андеррайтерів забезпечувала покриття до $50 млн за вантаж. Розміщений Marsh та очолюваний Ascot, синдикат Lloyd's забезпечував покриття страхування морських вантажів і військового страхування. Це дозволяло суднам, які перевозять зерно та інші продовольчі товари з українських портів, мати надійне та доступне покриття для своїх експортних рейсів. Згідно з умовами договору, судна можуть проходити через визначені українські порти коридорами безпечного доступу.

Вихід росії з угоди про експорт зерна залишив морський шлях невизначеним і значно підвищив ризики, пов’язані з транспортуванням вантажів. Страхове покриття мало вирішальне значення для захисту вантажу через безпечний коридор. "Однак, є очікування, що страхове покриття збережеться, хоча це може коштувати дуже дорого", зазначив Маркус Бейкер, глобальний керівник відділу морських і вантажних перевезень Marsh.

Існуючі обмеження щодо страхування військових ризиків вже є значними, і очікується, що вони будуть зростати. Цей фактор може змусити судновласників вагатися перед тим, як дозволити своїм суднам увійти в зону бойових дій без згоди Росії. Крім того, плавучі міни в регіоні створюють додатковий ризик для судноплавства.

Якщо порівняти нинішню ситуацію з трьома-чотиритижневою давниною, то видно, що весь регіон став більш небезпечним, кажуть перестраховики.

Зараз же знову йдуть активні переговори України з міжнародники учасниками страхового ринку. З боку України частину ризику, найімовірніше, буде підтримано через державний дорожній фонд країни, створений для ремонту українських доріг. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України оприлюднило роз’яснення щодо алгоритму страхування суден, які слідують до українських морських портів.

Кабмін затвердив Порядок надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання внаслідок збройної агресії РФ. Це стосується суден під українським та іноземними прапорами (крім Росії та білорусі).

Механізм страхової компенсації шкоди дозволить судновласникам та фрахтувальникам забезпечувати заходження кораблів до портів України, незалежно від того, чи працює зернова угода.

Страхування авіації та космосу

Санкції Великобританії, ЄС та інших, які забороняють постачання літаків або їхніх запчастин до Росії, а також відповідне фінансування чи страхування, а потім експропріація Росією літаків, орендованих за кордоном, призвели до того, що багато літаків міжнародних лізингодавців були «експропрійовані» російською владою. Близько 500 літаків і двигунів застрягли в Росії після того, як США, Британія та ЄС запровадили ряд санкцій проти російського уряду та російських організацій. У рамках цих санкцій повітряний простір НАТО був закритий для літаків, що експлуатуються Росією.

Західні уряди заборонили надання авіаційного страхування та перестрахування будь-яких літаків для використання в Росії, серед інших ключових фінансових послуг. У відповідь на ці санкції російський уряд заборонив репатріацію авіаактивів міжнародним орендодавцям, які були зобов’язані розірвати договір оренди та вимагати повернення літаків у березні 2022 року.

Це призвело до значних втрат авіакаско та стало наслідком зростання на 200% глобальних тарифів на авіастрахування суден від військових ризиків після початку війни в Україні. Крім того, більшість страхових та перестрахових компаній переглянули своє покриття.

Страховики були стурбовані тим, що перестраховики виключили з покриття всю Україну, Росію та білоруський регіон з січня.

За даними Marsh, міжнародний ринок авіаційного страхування може стати «жорсткішим», що ще більше «напружить» авіаційну галузь, яка намагається оговтатися від наслідків пандемії.

Авіаційні та космічні санкції також призвели до того, що міжнародне страхове покриття для запусків і розгортання супутників стало недоступним для російських супутників і стартових майданчиків у РФ. У період з 2017 по 2021 рік на частку Росії припадало близько 16% світових запусків.

Ризик тривалої війни в Україні ще більше ускладнить вирішення страхових претензій щодо лізингу літаків, на врегулювання яких знадобляться роки, а експерти вважають, що для цього потрібні складні арбітражні та судові процедури. Те, що лізингодавці зможуть стягнути зі страховиків, значною мірою залежатиме від діючого страхового покриття. Орендодавці покриваються страхуванням за договорами, укладеними авіакомпаніями, а також власними договорами з покриттям військових та непередбачуваних ризиків, якщо поліси авіакомпаній не відповідають цим вимогам.

Військове покриття зазвичай має положення про скасування протягом 7 днів, що може призвести до суперечок щодо того, чи було скасовано покриття до його активації.

Енергетика та страхування

Ринок енергетичного страхування відчуває негайний вплив на обсяг премій через санкції проти російської нафти та спроби ЄС зменшити залежність від російських енергоносіїв. Станом на грудень 2021 року на Росію припадало майже 10% світового видобутку нафти. Німеччина та інші члени ЄС, які раніше купували російський природний газ і нафту, намагаються вибудувати альтернативні джерела енергії, включно з можливим відстроченням первинних планів поступової відмови від використання вугілля або реконструкцією вже зупинених вугільних електростанцій.

Санкції ЄС, які забороняють компаніям ЄС страхувати будь-які поставки російської нафти, набули чинності з грудня 2022 року, що викликало ще більше зростання цін на енергоносії. Великобританія досі стримує подібну заборону, обмежуючи частковий імпорт.

Одна з ключових послуг, яка забезпечує транспортування нафти морем, особливо так зване страхування захисту та відшкодування P&I, що стосується відповідальності перед третіми особами. Великобританія є світовим лідером зі страхування P&I, на неї припадає 60% світового страхового покриття. Lloyd’s заявляв, що вживатиме заходів, щоб переконатися, що учасники ринку дотримуються нових правил уряду Великобританії, які фактично забороняють країнам отримувати страхові послуги для транспортування російської нафти, якщо вона не купується за ціною, встановленою урядом Заходу, або нижче. ЄС також ввів заборону на страхування для суден, що транспортують російську нафту.

Зміни в позиціях Британії та ЄС залежать від результату спроби США досягти міжнародної угоди щодо обмеження ціни на нафту, що дозволить страхувати поставки нафти за певною ціною.

Одним із довгострокових наслідків російсько-української війни є прискорення переходу на відновлювані джерела енергії.

Страхування відповідальності топ-менеджерів

Правління та топ-менеджмент вразливі до «ділових» факторів впливу, які потенційно можуть підірвати фінансовий стан, безперервне обслуговування та репутацію будь-якої компанії.

Корпоративних директорів та їхніх страхових компаній не втішить те, що нові заявки на групові позови щодо заперечень щодо злиття та поглинання продовжують скорочуватись. Позови про заперечення злиття тривають, і зараз вони зазвичай розглядаються як судові справи штату з єдиним інвестором, щоб уникнути перевірки суддів, які стають все більш суперечливими щодо схвалення умов угоди, включно з оплатою послуг адвокатів позивачів або гонорарів.

Вихід крупних страхових гравців

Війна, між іншим, сигналізувала про зміну корпоративної реакції на події, які викликають морально-етичні рішення. Більше тисячі компаній оголосили про вихід або добровільне згортання діяльності в Росії, процес виходу з ринків країни-агресора тривалий, особливо для крупних мережевих брендів, страхових та фінансових груп.

Деякі учасники страхового ринку вийшли з російського ринку, деякі знаходяться «у процесі». Першою дією, яку зробили страховики та перестраховики, які працювали на ринку РФ після початкувійни, було застосування санкцій шляхом обмеження страхового та перестрахового покриття ризиків, скорочення їх діяльності або навіть повного виходу з ринку.

Найбільші перестрахові брокери Marsh McLennan, Willis Towers Watson та Aon покинули російський ринокзразу ж після вторгнення. У травні Zurich Insurance Group оголосила, що погодилася продати свій бізнес 11 російським членам команди підрозділу. За нових власників бізнес працюватиме самостійно під іншим брендом.

Перестраховик Munich Re повідомив, що підтримує санкції проти російської економіки та не буде продовжувати діючі контракти в Росії та Білорусі, а новий бізнес було призупинено. Французька перестрахова компанія SCOR повідомила, що її російська дочка припинила андеррайтинг нового бізнесу.

Allianz Group також домовилася продати мажоритарний пакет акцій своїх російських операцій Інтерхолдингу, власнику російської страхової компанії Zetta Insurance, хоча після завершення угоди Allianz буде володіти міноритарним пакетом акцій 49,9% в об'єднаній компанії.

Нідерландська страхова група Aegon оголосила про вихід з Росії. З фінансової точки зору можна оцінити, що галузь страхування ще раз довела свою стійкість, основні глобальні перестраховики резервують резерви для потенційних збитків, що виникають внаслідок агресійної війни Росії проти України. Більше того, незважаючи на дуже складні умови для ведення бізнесу, представники дочірніх компаній міжнародних груп, які діють в Україні, підтвердили, що вони поступово стабілізували свої результати та діяльність.

Однак глобальна геополітична нестабільність із широкомасштабними макроекономічними наслідками має більше наслідків для таких бізнес-напрямків, як політичні ризики, кредитування та авіація, тоді як численні природні катастрофи в світі та інші додаткові навантаження мають набагато більший вплив на страхування та перестрахування, ніж російсько-українська війна.

Основний бізнес страхової галузі з самого початку постраждав від наслідків війни. Спочатку відбувся вихід «західних» перестраховиків з російського ринку, а потім самоізоляція російського страхового ринку та припинення транскордонних платежів через оголошення воєнного стану в Україні.