Суд начал процедуру банкротства СК "Промстрах"

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил заявление НБУ и принял постановление об открытии производства по делу о банкротстве ЧАО "Промстрах", сообщает пресс-служба регулятора.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Таким образом, суд приступил к процедуре банкротства компании, предусматривающей оценку ее финансового положения и возможные шаги по ликвидации или реструктуризации. Соответствующее объявление было опубликовано на официальном веб-сайте Верховного суда Украины.

НБУ обращает внимание кредиторов страховой компании, что они обязаны подать письменные заявления с требованиями к должнику и подтверждающие их документы в хозяйственный суд в течение 30 дней с момента официального обнародования объявления об открытии производства по делу о банкротстве.

Что известно о лишении лицензии страховщика

24 сентября 2024 г. НБУ принял решение об отнесении компании к категории неплатежеспособных и аннулировании ее лицензии на осуществление деятельности по страхованию.

Согласно Закону Украины "О страховании", в случае принятия Нацбанком решения об отнесении страховщика к категории неплатежеспособных и аннулировании лицензии, ликвидация страховой компании производится в соответствии с процедурами, определенными Кодексом Украины по процедурам банкротства. Это означает, что компания "Промстрах" подлежит ликвидации внутри банкротства, а ее обязательства перед кредиторами будут урегулированы в рамках соответствующей судебной процедуры.

Напомним, уставный капитал этого страховщика составляет 15 миллионов гривен, за первое полугодие 2024 года ему поступило страховых премий на 64,3 миллиона гривен, при этом сумма страховых возмещений составила всего 0,3 миллиона гривен. Технические резервы компании на 1 июля указаны как "0,0 млн грн".