Суд почав процедуру банкрутства СК "Промстрах"

Господарський суд Харківської області задовольнив заяву НБУ та ухвалив постанову про відкриття провадження у справі про банкрутство ПрАТ “Промстрах”, інформує пресслужба регулятора.

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Таким чином, суд розпочав процедуру банкрутства компанії, що передбачає оцінку її фінансового стану та можливі кроки щодо ліквідації чи реструктуризації. Відповідне оголошення було оприлюднено на офіційному вебсайті Верховного суду України.

НБУ звертає увагу кредиторів страхової компанії, що вони зобов'язані подати письмові заяви з вимогами до боржника та документи, які їх підтверджують, до господарського суду протягом 30 днів з моменту офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Що відомо про позбавлення ліцензії страховика

24 вересня 2024 року НБУ ухвалив рішення про віднесення компанії до категорії неплатоспроможних та анулювання її ліцензії на здійснення діяльності зі страхування.

Відповідно до Закону України "Про страхування", у разі прийняття Нацбанком рішення про віднесення страховика до категорії неплатоспроможних та анулювання ліцензії, ліквідація страхової компанії відбувається відповідно до процедур, визначених Кодексом України з процедур банкрутства. Це означає, що компанія "Промстрах" підлягає ліквідації в межах банкрутства, а її зобов'язання перед кредиторами будуть врегульовані в рамках відповідної судової процедури.

Нагадаємо, статутний капітал цього страховика становить 15 мільйонів гривень, за перше півріччя 2024 року йому надійшло страхових премій на 64,3 мільйона гривень, при цьому сума страхових відшкодувань становила лише 0,3 мільйона гривень. Технічні резерви компанії на 1 липня вказані як "0,0 млн грн".