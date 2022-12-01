Что говорят об аудиокнигах: последние новости с Франкфуртской книжной ярмарки

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Франкфуртская книжная ярмарка во многом диктует будущее издательского бизнеса. Несмотря на два года работы в ограниченном формате из-за Covid, она уже почти вернулась к полноценному формату и стала долгожданным событием для многих издателей. Большой бизнес, стартапы и нишевые проекты соревновались за внимание покупателей и потенциальных партнеров, представляя свои лучшие работы. Не обошли вниманием и самый динамичный формат последних лет – аудио.

Frankfurt Audio

Frankfurt Audio – важная часть программы ярмарки. Аудиокниги, подкасты, программные приложения и продуктовые сервисы имели около 250 квадратных метров собственного пространства. Компактно, но очень комфортно для знакомств и нетворкингов. Понятно, что в формате ярмарки этого маловато, чтобы называть аудиокниги заметными и весомыми в общем перечне, но они точно превратились в драйвер издательского рынка. К примеру, в англоязычных странах (США, Великобритании, Канаде и Австралии) потребление аудиокниг в 2020 году выросло на 49% (по данным исследования All About Audio). Многие аналитики прогнозируют, что продажи аудиокниг если не преобладают электронные, то по крайней мере будут держаться на одном уровне.

Такие гиганты мира аудиокниг как Beat Technology, Bookwire, Pozotron, Zebralution, Saga Egmont и Blackstone Publishing Audio представили свои новые сервисы, проекты и продукты. Однако, чтобы понять насколько разный подход у компаний к аудиокнигам, достаточно знать, что на ярмарке даже был общий стенд из более чем 20 немецких издателей с аудиокнигами… на дисках.

Новые игроки на рынке

На Франкфуртской книжной ярмарке в этом году была заметна активность нового игрока с мировым именем — Spotify. Бренд был активно представлен в павильонах ярмарки. Компания недавно запустила раздел с более чем 300 тысячами аудиокниг в США, но обещают быстро выйти на новые рынки и развивать форматы дистрибуции, работать с издателями, ведь убеждены: определенный отложенный спрос на аудиокниги есть.

Spotify видит огромный неиспользованный потенциал в аудиокнигах. Хотят сосредоточиться, чтобы издатели получали больше доходов, а система начисления роялти была более ясна для них.

Аудиокниги заботится и соучредитель Anchor Нил Зичерман. В свое время именно этот сервис стал одним из самых популярных авторов подкастов. В своем выступлении во Франкфурте Зичерман сосредоточился на воспоминаниях о результатах подкастов на Spotify с 2015 по 2022 год: рост количества шоу в 2000% — с 200 тысяч до 4 миллионов и слушателей, за 7 лет их численность с 2 миллионов достигла полумиллиарда. Он убежден, что этот путь ждет ближайшие несколько лет и аудиокниги.

То же планируют делать и в аудиокнигах:

доступность для потребителей – работа на всех возможных устройствах;

инновационный формат;

позволяет создателям контента найти своего потребителя – система рекомендаций.

Появление аудиокниг на Spotify VP & Head of Audiobooks Spotify Нил Зичерман объясняет просто: «Доминирующий игрок делает сложными инновации и развитие на рынке». В компании убеждены, что в мире аудиокниг не хватает именно инноваций. Однако сообщество ждет, как на это отреагирует еще один сильный игрок – Audible. Именно Audible занимает на сегодняшний день наибольшую долю рынка США.

По данным команды Spotify, пользователи сервиса не являются активными слушателями аудиокниг. В Beat Technology уверены, что даже небольшой коэффициент конверсии с базы пользователей Spotify станет успехом.

Как заработать на аудиокнигах

Ритейл аудиокниг – одна из главных тем Frankfurt Audio. Команда Bookwire убеждена, что несмотря на то, что крупные издатели имеют приоритеты в отношении маржи, они все же доверяют технологическим компаниям. Кроме вариативности подписной модели и ее будущего, немало разговоров о стриминговых сервисах как важное для дистрибуции направление.

Приятно слушать и иметь возможность синхронизироваться с миром. MEGOGO как стриминг уже почти три года вместе с украинскими издательствами экспериментирует с дистрибуцией, монетизацией, продвижением аудиокниг и формирует новый пользовательский опыт. Поэтому мы точно двигаемся в ногу со временем.

Все обсуждаемые темы актуальны для украинского рынка аудиокниг. Да, у нас еще нет достаточного количества контента и пользователей, но есть немало важных факторов, стимулирующих рост уже сегодня — диджитализация разных сфер жизни (от бытовых до государственных услуг), достаточно высокий и качественный уровень покрытия интернета, привычка потреблять аудио контент фоново.

И даже отключение электроэнергии не остановит это.

В то же время у диджитал-форматов книжного контента есть еще одно важное занятие — популяризация чтения в стране, где критически низкое количество книжных магазинов. Это связано с войной, проблемами с дистрибуцией и низкой посещаемостью библиотек.

И об этом все мы точно сможем поведать миру, чуть позже.