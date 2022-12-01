Що говорять про аудіокнижки: останні новини з Франкфуртського книжкового ярмарку

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Франкфуртський книжковий ярмарок багато в чому диктує майбутнє видавничого бізнесу. Попри два роки роботи в обмеженому форматі через Covid, цьогоріч він вже майже вийшов на повноцінний формат і став довгоочікуваним для багатьох видавців. Великий бізнес, стартапи та нішеві проєкти змагались за увагу покупців і потенційних партнерів, презентуючи свої найкращі доробки. Не обійшли увагою і найбільш динамічний формат останніх років — аудіо.

Frankfurt Audio

Frankfurt Audio — важлива частина програми ярмарку. Аудіокнижки, подкасти, програмні додатки та продуктові сервіси цьогоріч мали близько 250 квадратних метрів власного простору. Компактно, але дуже комфортно для знайомств і нетворкінгу. Зрозуміло, що в форматі ярмарку цього ще замало, щоб називати аудіокнижки помітними й вагомими в загальному переліку, але вони точно перетворились на драйвер видавничого ринку. До прикладу, в англомовних країнах (США, Великій Британії, Канаді та Австралії) споживання аудіокниг у 2020 році зросло на 49% (за даними дослідження All About Audio). Чимало аналітиків прогнозують, що продажі аудіокнижок якщо не переважать електронні, то принаймні триматимуться на одному рівні.

Такі гіганти світу аудіокнижок як Beat Technology, Bookwire, Pozotron, Zebralution, Saga Egmont і Blackstone Publishing Audio презентували свої нові сервіси, проєкти та продукти. Проте, щоб зрозуміти наскільки різний підхід у компаній до аудіокнижок, достатньо знати, що на ярмарку навіть був спільний стенд з понад 20 німецьких видавців із аудіокнижками… на дисках.

Нові гравці на ринку

На цьогорічному Франкфуртському книжковому ярмарку була помітна активність нового гравця зі світовим імʼям — Spotify. Бренд був активно представлений у павільйонах ярмарку. Компанія нещодавно запустила розділ з понад 300 тисячами аудіокнижок у США, але обіцяють швидко вийти на нові ринки і розвивати формати дистрибуції, працювати з видавцями, адже переконані: певний відкладений попит на аудіокнижки є.

Spotify бачить величезний невикористаний потенціал в аудіокнижках. Хочуть зосередитись, щоби видавці отримували більше прибутків, а система нарахування роялті була більш зрозумілою для них.

Аудіокнижками опікується і співзасновник Anchor Ніл Зічерман. Свого часу саме цей сервіс став одним із найпопулярніших серед авторів подкастів. У своєму виступі у Франкфурті Зічерман зосередився на спогадах про результати подкастів на Spotify з 2015 до 2022 року: ріст кількості шоу в 2000% — з 200 тисяч до 4 мільйонів та слухачів, за 7 років їхня чисельність з 2 мільйонів досягла пів мільярда. Він переконаний, що цей шлях чекає найближчі кілька років й аудіокнижки.

Те саме планують робити і в аудіокнижках:

доступність для споживачів — робота на усіх можливих пристроях;

інноваційний формат;

дозволяє творцям контенту знайти свого споживача — система рекомендацій.

Появу аудіокнижок на Spotify VP & Head of Audiobooks Spotify Ніл Зічерман пояснює просто: «Домінуючий гравець робить складними інновації і розвиток на ринку». У компанії переконані, що у світі аудіокнижок бракує саме інновацій. Однак спільнота чекає, як на це відреагує ще один сильний гравець — Audible. Саме Audible займає на зараз найбільшу частку ринку США.

За даними команди Spotify, користувачі сервісу не є активними слухачами аудіокнижок. У Beat Technology переконані, що навіть невеликий коефіцієнт конверсії з бази користувачів Spotify стане успіхом.

Як заробити на аудіокнижках

Рітейл аудіокнижок — одна з головних тем Frankfurt Audio. Команда Bookwire переконана, попри те, що великі видавці мають пріоритети щодо маржі, вони все ж довіряють технологічним компаніям. Окрім варіативності передплатної моделі та її майбутнього, чимало розмов про стрімінгові сервіси як дуже важливий для дистрибуції напрям.

Приємно слухати і мати можливість синхронізуватися зі світом. MEGOGO як стрімінг уже майже три роки разом з українськими видавництвами експериментує з дистрибуцією, монетизацією, промоцією аудіокнижок та формує новий користувацький досвід. Тому ми точно рухаємося у ногу з часом.

Всі обговорювані теми актуальні для українського ринку аудіокнижок. Так, у нас ще немає достатньої кількості контенту та користувачів, але є чимало важливих факторів, які стимулюють зростання вже сьогодні — діджиталізація різних сфер життя (від побутових до державних послуг), достатньо високий і якісний рівень покриття інтернету, звичка споживати аудіо контент фоново.

І навіть відключення електроенергії не спинять це.

Водночас діджитал-формати книжкового контенту мають ще одне важливе заняття — популяризацію читання у країні, де критично низька кількість книгарень. Це спричинено війною, проблемами з дистрибуцією та низькою відвідуваністю бібліотек.

І про це все ми точно зможемо розповісти світові, трохи згодом.