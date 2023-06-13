Favbet Foundation провел детский футбольный турнир

Команда благотворительного фонда Favbet Foundation организовала дружественный мини-турнир для юных футболистов из Киева и области к международному Дню защиты детей. Турнир был проведен вместе с Деснянским районным в Киеве Центре физического здоровья населения «Спорт для всех».

Это соревнование и развлекательное событие, объединяющее детей и взрослых, увлеченных футболом. Участие в мероприятии, которое проходило на Центральной спортивной арене Деснянского района, приняли 6 команд 2011-12 г.р.

В этом году дружеские матчи в рамках кубка сыграли шесть детских клубов: «Вигурівщина», «Бригантина», «Троєщина», «Титан», «Академія Алієва» та «Зазим’я». Победителей не определяли – главной целью турнира было не соревнование, а общение и развлечения.

«Турнир создан для того, чтобы дети получили возможность заниматься любимым спортом и хотя бы на время отвлечься от реалий войны. Наша цель – давать молодым украинцам как можно больше стимулов к развитию и самосовершенствованию в это сложное время», – рассказал куратор проектов Favbet Foundation Евгений Бондарь.

Favbet Foundation – благотворительный фонд компании FAVBET, основанный в 2020 году для поддержки инициатив в сфере детского образования, здоровья и спортивного развития. С началом войны 95% проектов фонда были переориентированы на помощь стране и армии. При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспортные средства, современное военное оборудование и другие необходимые на фронте вещи.