АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Новини компаній
Категорія
Дозвілля
Дата публікації

Favbet Foundation провів дитячий футбольний турнір

Favbet Foundation провів дитячий футбольний турнір

Команда благодійного фонду Favbet Foundation організувала дружній мінітурнір для юних футболістів з Києва та області до міжнародного Дня захисту дітей. Турнір був проведений разом з Деснянським районним у місті Києві Центрі фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». 

Це водночас змагання та розважальна подія, що об’єднує дітей та дорослих, захоплених футболом. Участь у заході, що проходив на Центральній спортивній арені Деснянського району, взяли 6 команд 2011-12 р.н.

Фото 2 — Favbet Foundation провів дитячий футбольний турнір

Цього року дружні матчі у межах кубка зіграли шість дитячих клубів: «Вигурівщина», «Бригантина», «Троєщина», «Титан», «Академія Алієва» та «Зазим’я». Переможців не визначали головною метою турніру було не змагання, а спілкування та розваги.

Фото 3 — Favbet Foundation провів дитячий футбольний турнір

«Турнір створений для того, щоб діти отримали можливість займатись улюбленим спортом та хоча б на певний час відволіктися від реалій війни. Наша мета — давати молодим українцям якомога більше стимулів до розвитку та самовдосконалення у цей складний час», — розповів куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.

Favbet Foundation — благодійний фонд компанії FAVBET, заснований у 2020 році для підтримки ініціатив у сфері дитячої освіти, здоров’я та спортивного розвитку. З початком війни 95% проєктів фонду було переорієнтовано на допомогу країні та армії. За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспортні засоби, сучасне військове обладнання та інші необхідні на фронті речі.