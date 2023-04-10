448,6 млн гривен налогов уплатила PIN-UP Ukraine с начала года

За первый квартал 2023 года лицензионный представитель рынка онлайн-гемблинга PIN-UP Ukraine перечислил в государственный бюджет Украины 448,6 млн. грн налогов.

С начала полномасштабного вторжения PIN-UP Ukraine продолжает развивать отрасль игорного бизнеса и активно поддерживает экономику страны необходимыми отчислениями. За первый квартал 2023 года компания уплатила в государственный бюджет Украины 448,6 млн. грн. налогов, в которые вошли все необходимые отчисления, касающиеся отрасли.

Кроме того, за первый квартал 2023 года начислены налог на прибыль и налог с доходов оператора. PIN-UP Ukraine произведет эти проплаты в бюджет в соответствии с установленными законодательством сроками.

«Как компания мы понимаем, что честная и прозрачная уплата налогов является важной составляющей нашей деятельности. PIN-UP Ukraine выполняет свои обязательства, регулярно и вовремя производит все необходимые отчисления и продолжит поддерживать государство на экономическом фронте», – прокомментировал COO PIN-UP Ukraine Игорь Зотько .

PIN-UP Ukraine – украинское онлайн-казино, одно из первых в Украине получивших лицензию на деятельность. Лицензия на организацию и проведение азартных игр казино в сети интернет выдана ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей в 2021 году. PIN-UP Ukraine способствует развитию рынка легального гемблинга, поддерживает экономику Украины и активно инвестирует в благотворительные проекты в интересах украинцев.