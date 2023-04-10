448,6 млн гривень податків сплатила PIN-UP Ukraine з початку року

За перший квартал 2023 року ліцензійний представник ринку онлайн-гемблінгу PIN-UP Ukraine перерахував до державного бюджету України 448,6 млн грн податків.

Від початку повномасштабного вторгнення PIN-UP Ukraine продовжує розвивати галузь грального бізнесу й активно підтримує економіку країни необхідними відрахуваннями. За перший квартал 2023 року компанія сплатила до державного бюджету України 448,6 млн грн податків, до яких увійшли всі необхідні відрахування, що стосуються галузі.

Окрім цього, за перший квартал 2023 року нараховані податок на прибуток та податок з доходів оператора. PIN-UP Ukraine зробить ці проплати до бюджету відповідно встановлених законодавством строків.

«Як компанія, ми розуміємо, що чесна і прозора сплата податків є важливою складовою нашої діяльності. PIN-UP Ukraine виконує свої зобов'язання, регулярно і вчасно робить всі необхідні відрахування і продовжить підтримувати державу на економічному фронті», – прокоментував COO PIN-UP Ukraine Ігор Зотько.

PIN-UP Ukraine – українське онлайн-казино, яке одне з перших в Україні отримало ліцензію на діяльність. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет видана ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей у 2021 році. PIN-UP Ukraine сприяє розвитку ринку легального гемблінгу, підтримує економіку України та активно інвестує у благодійні проєкти на користь українців.