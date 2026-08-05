Альтернативные инвестиции в Украине: во что вкладываются состоятельные украинцы, кроме недвижимости и валюты

Недвижимость и валюта десятилетиями были главными «тихими гаванями» украинского капитала: понятный актив, предсказуемая ликвидность, минимум специфических знаний для входа. Но на фоне войны, релокации бизнеса и скачков курса всё больше состоятельных украинцев смотрят шире и добавляют в портфель некоррелированные между собой активы.

Почему «классика» перестаёт быть единственным выбором

Слабость недвижимости и валюты — низкая мобильность капитала: квартиру сложно быстро продать по адекватной цене, а валюта не приносит дохода сама по себе. Поэтому бизнес всё чаще дополняет портфель некоррелированными активами.

Драгоценные металлы — единственный сегмент с надёжной статистикой

Золото — практически единственный альтернативный актив в Украине с открытой статистикой: с января 2025 года НБУ публикует данные об операциях с банковскими металлами. По итогам 2025 года украинцы купили в банках более 463 кг золота (14 890 тройских унций), а за январь-февраль 2026-го — ещё свыше 45 кг; обратная продажа металла банкам заметно ниже. Динамика подтверждена несколькими независимыми деловыми изданиями со ссылкой на НБУ.

Плюс — ликвидность и понятная покупка через банк; минус — актив не приносит дохода сам по себе, а хранение требует инфраструктуры.

Предметы искусства и антиквариат

Арт-рынок — актив «для своих»: высокий порог входа, риск ошибиться без экспертизы. Аукционные дома и частные дилеры фиксируют растущий интерес бизнеса, особенно к украинским художникам. Проверяемой статистики по объёму рынка нет — оценки в публикациях расходятся.

Коллекционные автомобили

Тираж, история и состояние машины напрямую определяют цену классических и лимитированных моделей. Минус — высокие расходы на хранение, обслуживание и страхование. Достоверной статистики по этому сегменту в Украине нет.

Швейцарские часы

Тиражи знаковых моделей ограничены производителем, спрос превышает предложение, а сам актив компактен и не требует инфраструктуры хранения. Часы определённых брендов (например, отдельные модели Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet) устойчиво растут в цене на вторичке, тогда как массовые модели теряют в цене сразу после покупки.

Достоверной статистики по украинскому рынку часов нет — рынок непрозрачен. Но качественный тренд заметен: владельцы всё чаще видят в часах ликвидный резервный актив. «Мы видим рост запросов не только на покупку, но и на выкуп швейцарских часов — люди рассматривают коллекцию как способ быстро получить ликвидность без продажи недвижимости или бизнеса», — отмечают эксперты BorysenkoWatch, дилера на рынке купли-продажи и выкупа швейцарских часов.

Ключевой риск — экспертиза: подлинность, состояние и комплектность напрямую влияют на цену.

Вино и крепкий алкоголь инвестиционного класса

Редкие винтажи и лимитированные партии виски дорожают за счёт ограниченного предложения — бутылки физически заканчиваются. Для Украины сегмент пока нишевый и без публичной статистики.

Венчурные инвестиции и доли в непубличных компаниях

Вложения в стартапы через бизнес-ангельские раунды или фонды дают потенциально более высокую доходность, но и риски здесь несопоставимо больше.

Что объединяет все эти активы

Низкая корреляция с традиционными рынками — снижает риск портфеля.

— снижает риск портфеля. Необходимость экспертизы — цена зависит от состояния, подлинности и происхождения объекта.

— цена зависит от состояния, подлинности и происхождения объекта. Более низкая ликвидность , чем у валюты или депозита.

, чем у валюты или депозита. Слабая прозрачность статистики — кроме золота с открытыми данными НБУ, достоверной аналитики по остальным сегментам практически нет.

Для украинского бизнеса это не экзотика, а рабочий инструмент диверсификации — рядом с недвижимостью и валютой, но со своей логикой.