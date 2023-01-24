Бизнес и война: как компания Portmone помогает украинцам и экономике страны

Полномасштабное вторжение России в феврале прошлого года радикально изменило жизненные планы и ценности украинцев. С тех пор и по сегодняшний день государство, бизнес и граждане сосредоточены на победе над врагом. Любая помощь и инициатива важны для успеха нашей армии, для сохранения жизней людей и поддержания экономики. TechFin-компания Portmone c первых дней полномасштабной войны не прекращает трудиться на финансовом фронте.

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Благотворительность

Сервис Portmone одним из первых реализовал возможность быстро перечислять пожертвования в поддержку ВСУ и переводить деньги с карты єПідтримка на нужды украинской армии. Со временем на Portmone появился целый раздел, который позволяет без введения реквизитов донатить средства на гуманитарную помощь, поддержку зоопарков и приютов для животных, инициатив, направленных на возрождение экономики и инфраструктуры.

На сегодняшний день через сервис переведено 662 930 004 грн, и это не предел. Portmone продолжает расширять список организаций и фондов, которым украинцы и граждане из-за рубежа могут перечислять деньги на благотворительность.

Пример лидера

Сегодня на фронте находятся не только профессиональные военные, но и представители украинского бизнеса. Так, генеральный директор Portmone Дмитрий Басов защищает нашу землю в рядах Национальной гвардии, служит связистом и занимается разработкой операционных систем, помогающих вести сетевую борьбу с врагом. Топ-менеджер личным примером доказывает, что настоящий лидер не только умеет управлять командой, но и ведет за собой целое общество.

Коммунальные платежи без комиссии

В начале декабря сервис запустил акцию, в рамках которой жители деоккупированных территорий Херсонской и Харьковской областей могут оплачивать коммуналку на Portmone без комиссии. Инициатива действует до окончания военного положения и распространяется на платежи, совершаемые после входа в личный кабинет на сайте или в приложении Portmone. Этот шаг позволит сделать оплату коммуналки более доступной для людей, переживших оккупацию или вернувшихся на освобожденные территории. Поступления в бюджет от населения дают возможность поддерживать стабильную (насколько это возможно в условиях войны) работу энергетической инфраструктуры и коммунальных служб.

Благодаря многочисленным инициативам Portmone каждый из нас может внести свой вклад в будущее Украины. Оплата коммунальных услуг и налогов, донаты на благотворительность — это возможность поддержать экономику страны и вывести ее из кризиса. Даже небольшая помощь сегодня имеет значение и способна приблизить нашу победу.