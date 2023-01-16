Бізнес і війна: як компанія Portmone допомагає українцям та економіці країни

Повномасштабне вторгнення Росії у лютому минулого року радикально змінило життєві плани та цінності українців. З того часу і дотепер держава, бізнес і громадяни зосереджені на перемозі над ворогом. Будь-яка допомога та ініціатива є важливою для успіху нашої армії, для збереження життів людей та підтримки економіки. TechFin-компанія Portmone з перших днів повномасштабної війни не припиняє працювати на фінансовому фронті.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Благодійність

Сервіс Portmone одним з перших реалізував можливість швидко надсилати кошти на потреби ЗСУ та зокрема переказувати гроші з картки єПідтримка на користь української армії. Згодом на Portmone з'явився цілий розділ, що дозволяє без введення реквізитів донатити кошти на гуманітарну допомогу, підтримку зоопарків і притулків для тварин, ініціатив, спрямованих на відродження економіки та інфраструктури.

На сьогодні через сервіс переведено 662 930 004 грн, і ця цифра постійно зростає. Своєю чергою Portmone продовжує розширювати список організацій та фондів, яким українці та громадяни з-за кордону можуть переказувати гроші на благодійність.

Приклад лідера

Сьогодні на фронті перебувають не лише професійні військові, а й представники українського бізнесу. Так, генеральний директор Portmone Дмитро Басов захищає нашу землю в лавах Національної гвардії, служить зв'язківцем і займається розробленням операційних систем, що допомагають вести мережеву боротьбу з ворогом. Топменеджер особистим прикладом доводить, що справжній лідер не лише вміє керувати командою, а й веде за собою суспільство.

Комунальні платежі без комісії

На початку грудня сервіс запустив акцію, в рамках якої мешканці деокупованих територій Херсонської та Харківської областей можуть оплачувати комуналку на Portmone без комісії. Акція продовжується до закінчення воєнного стану та поширюється на платежі, що здійснюються після входу в особистий кабінет на сайті або в застосунку Portmone. Цей крок дозволить зробити оплату комуналки доступнішою для людей, що пережили окупацію або повернулися на звільнені території. Надходження до бюджету від населення дають можливість підтримувати стабільну (наскільки це можливо під час війни) роботу енергетичної інфраструктури та комунальних служб.

Завдяки численним ініціативам Portmone кожен з нас може зробити свій внесок у майбутнє України. Оплата комунальних послуг і податків, донати на благодійність — це можливість підтримати економіку країни та вивести її з кризи. Навіть невелика допомога сьогодні має значення та здатна наблизити нашу перемогу.