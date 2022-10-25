"БРСМ" создала благотворительный фонд для поддержки ВСУ

Сеть АЗС "БРСМ-Нефть" создала благотворительный фонд для поддержки Вооруженных сил Украины и предлагает клиентам своей топливной сети пожертвовать в фонд часть своей скидки на топливо. Об этом в интервью изданию Mind.ua рассказал директор по стратегическому маркетингу сети АЗК "БРСМ-Нефть" Александр Мельничук.

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“Идея создать Фонд и призвать к совместным действиям наших клиентов возникла после того, как военные попросили зимнее снаряжение. Мы посчитали его стоимость – оказалось, что на 250 полных комплектов зимней одежды, учитывая термобелье, теплые брюки, удобную тактическую обувь европейского военного образца, кофту, куртку и шапку, нужно около 4,5 млн. грн. Поэтому нам пришло в голову, что стоит создать Фонд и привлечь к делу армию наших клиентов, которых по всей Украине более 1,5 миллиона”, - рассказал Мельничук.

По его словам, в компании понимают, что их клиенты, как большинство украинцев, и так донатят в давно созданные фонды. Поэтому просить у них деньги плохая идея. Поэтому в компании предложили своим постоянным клиентам не вносить прямые взносы, а поделиться своей персональной скидкой на топливо, которую они получают в сети БРСМ по программе лояльности.

В мобильном приложении можно выбрать, какой процент скидки задонатит на ВСУ

“В настоящее время 78% наших клиентов пользуются нашим мобильным приложением и на каждом литре горючего имеют от 90 копеек до 2 гривен скидок, в зависимости от того, как часто и в каких объемах заправляются. Две недели назад мы добавили в мобильное приложение возможность установить процент скидки, которую клиент по собственному желанию может отдать на зимнюю одежду для ВСУ”, - сказал Мельничук.

Он подчеркнул, что такая идея сработала, а некоторые клиенты сразу же установили в своем персональном кабинете 100% пожертвования, кто-то 50%, а кто-то 10%. Пользователи приложения БРСМ PLUS могут по собственному усмотрению, какую часть скидки они хотят или могут отдать в Фонд на нужды ВСУ.

За три недели с начала работы фонда удалось собрать более 100 тысяч гривен. За количеством можно следить онлайн на сайте фонда или в мобильном приложении. Также через сайт фонд будет отчитываться о расходовании средств: там будут фотоотчеты и все документы.

Все должно быть прозрачно, чтобы ни у кого не возникало лишних вопросов. На сайте, кстати, планируем писать ежемесячно и о трех клиентах, которые пожертвовали больше всего за месяц”, - рассказал Мельничук.

Он отметил, что после того, как будут собраны необходимые 4,5 млн гривен на зимнюю одежду для военных фонд, займется другими запросами от ВСУ.