“БРСМ” створила благодійний фонд для підтримки ЗСУ

Мережа АЗК “БРСМ-Нафта” створила благодійний фонд для підтримки Збройних сил України, та пропонує клієнтам своєї паливної мережі пожертвувати в фонд частину своєї знижки на пальне. Про це в інтерв’ю виданню Mind.ua розповів директор зі стратегічного маркетингу мережі АЗК “БРСМ-Нафта” Олександр Мельничук.

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“Ідея створити Фонд і закликати до спільних дій наших клієнтів виникла після того, як військові попросили зимове спорядження. Ми порахували його вартість – виявилося, що на 250 повних комплектів зимового одягу, враховуючи термобілизну, теплі штани, зручне тактичне взуття європейського військового зразку, кофту, куртку і шапку, потрібно близько 4,5 млн грн. Тому нам і спало на думку, що варто створити Фонд і залучити до справи армію наших клієнтів, яких по всій Україні понад 1,5 мільйона”, - розповів Мельничук.

За його словами, в компанії розуміють, що їх клієнти, як і більшість українців, і так донатять у давно створені фонди. Тому просити в них гроші погана ідея. Через це в компанії запропонували своїм постійним клієнтам не робити прямих внесків, а поділитися своєю персональною знижкою на пальне, яку вони отримують в мережі “БРСМ” за програмою лояльності.

В мобільному додатку можна обрати який відсоток знижки задонатити на ЗСУ

“Наразі 78% наших клієнтів користуються нашим мобільним додатком і на кожному літрі пального мають від 90 копійок до 2 гривень знижок, залежно від того, як часто і у яких обсягах заправляються. Два тижні тому ми додали у мобільний додаток можливість встановити відсоток знижки, який клієнт за власним бажанням може віддати на зимовий одяг для ЗСУ”, - сказав Мельничук.

Він підкреслив, що така ідея спрацювала, а деякі клієнти одразу ж встановили у своєму персональному кабінеті 100% пожертви, хтось 50%, а хтось 10%. Користувачі додатку БРСМ PLUS можуть а власний розсуд, яку частину знижки вони хочуть чи можуть віддати у Фонд на потреби ЗСУ.

За три тижні з початку роботи фонду вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. За кількістю можна слідкувати онлайн на сайті фонду, або в мобільному додатку. Також через сайт фонд буде звітувати про витрату коштів: там будуть фотозвіти та усі документи.

“Все має бути прозоро, щоб ні в кого не виникало зайвих запитань. На сайті, до речі, плануємо писати щомісяця і про трьох клієнтів, які пожертвували найбільше за місяць”, - розповів Мельничук.

Він зазначив, що після того, як буде зібрано необхідні 4,5 млн гривень на зимовий одяг для військових фонд займеться іншими запитами від ЗСУ.