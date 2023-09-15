Букмекеры обновили шансы сборной Украины сыграть на Евро-2024

Лицензированные букмекерские конторы Украины быстро отреагировали на поражение команды Сергея Реброва от сборной Италии, назвав новые перспективы сборной сыграть на следующем чемпионате Европы.

Резкое падение позиций сборной Украины

Вечером, 12 сентября, сборная Украины не смогла завоевать очки в гостевом матче квалификации Евро-2024 против сборной Италии. Подопечные Сергея Реброва уступили сопернику со счетом 1:2, пропустив прямого конкурента на второе место.

Теперь букмекерские конторы Украины почти уверены в том, что итальянцы займут проходное место в группе и получат прямую путевку на турнир. Если хотите сделать на это ставку, рейтинг букмекеров поможет вам выбрать для этого лучшую БК Украины. Пользователи итальянцев принимаются с коэффициентом 1,20, что составляет примерно 83% вероятности. Для сравнения, ставки в пользу сборной Украины принимаются с коэффициентом 4,10.

После поражения от итальянцев у сборной Украины остался только один вариант квалификации на Евро-2024 из-за отборочной группы.

После поражения от итальянцев у сборной Украины остался только один вариант квалификации на Евро-2024 из-за отборочной группы. Подопечным Реброва необходимо выиграть три последних матча, включая ответный матч с Италией на нейтральном поле.

Подопечным Реброва необходимо выиграть три последних матча, включая ответный матч с Италией на нейтральном поле. Также сборная проведет матч против Северной Македонии и Мальты.

Как еще сборная может попасть на Евро-2024?

Неудача в основной квалификации Евро-2024 не означает, что у сборной Украины не останется шансов сыграть на следующем чемпионате Европы по футболу, который пройдет в Германии. Кроме путевок, разыгранных классическим методом, три билета на турнир получат команды, которые попадут в соревнования плей-офф.

В этот турнир получают путевки участники Лиги Наций при условии, что рейтинговые команды успешно проходят классический отбор. В настоящее время в квалификации Евро-2024 успешно выступают сборные Шотландии и Сербии, которые могут занять в своих группах первые две строчки. Если эти команды добьются необходимого результата, сборная Украины получит путевку в турнир плей-офф за счет нахождения в дивизионе B Лиги Наций.