Букмекери оновили шанси збірної України зіграти на Євро-2024

Ліцензовані букмекерські контори України швидко відреагували на поразку команди Сергія Реброва від збірної Італії, назвавши нові перспективи української збірної зіграти на наступному чемпіонаті Європи.

Різке падіння позицій збірної України

Ввечері, 12 вересня, збірна України не змогла здобути очок у гостьовому матчі кваліфікації Євро-2024 проти збірної Італії. Підопічні Сергія Реброва поступились супернику із рахунком 1:2, пропустивши прямого конкурента на друге місце.

Тепер букмекерські контори України майже впевненні у тому, що італійці посядуть прохідне місце у групі, та отримають пряму путівку на турнір. Якщо хочете зробити на це ставку, рейтинг букмекерів допоможе вам обрати для цього найкращу БК України. Коритування на італійців приймаються з коефіцієнтом 1,20, що складає приблизно 83% вірогідності. Для порівняння, ставки на користь збірної України приймаються з коефіцієнтом 4,10.

Після поразки від італійців у збірної України залишився тільки один варіант кваліфікації на Євро-2024 через відбіркову групу.

Після поразки від італійців у збірної України залишився тільки один варіант кваліфікації на Євро-2024 через відбіркову групу. Підопічним Реброва необхідно виграти три останні матчі, включаючи матч-відповідь з Італією на нейтральному полі.

Підопічним Реброва необхідно виграти три останні матчі, включаючи матч-відповідь з Італією на нейтральному полі. Також збірна проведе матч проти Північної Македонії і Мальти.

Як ще збірна може потрапити на Євро-2024?

Невдача в основній кваліфікації Євро-2024 не означає, що у збірної України не залишиться шансів зіграти на наступному чемпіонаті Європи з футболу, який відбудеться у Німеччині. Окрім путівок, які будуть розіграні класичним методом, три квитки на турнір отримають команди, які попадуть у змагання плей-офф.

В даний турнір отримують путівки учасники Лігі Націй при умові, що рейтингові команди успішно проходять класичний відбір. На даний момент у кваліфікації Євро-2024 успішно виступають збірні Шотландії і Сербії, які можуть посісти у своїх групах перші дві сходинки. Якщо ці команди досягнуть необхідного результату, збірна України отримає путівку в турнір плей-офф за рахунок находження у дивізіоні B Ліги Націй.