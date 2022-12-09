COSMOLOT и PUNISHER – партнерство ради победы!

Компания COSMOLOT стала партнером украинской технологической компании UA Dynamics, разрабатывающей и производящей многоразовые ударные дроны Punisher.

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В рамках партнерства Cosmolot задонатила 1 000 000 грн на беспилотник для батальона морской пехоты. Еще 2 000 000 грн на второй дрон компания планирует перечислить в рамках новогоднего промо.

PUNISHER – первый украинский ударный дрон многоразового использования, разработанный командой украинских ветеранов. Это самый маленький и самый легкий ударный дрон, не имеющий аналогов в мире.

PUNISHER имеет радиус боевого применения около 45 километров, что позволяет легко выполнять задачи в глубоком тылу врага. На данный момент PUNISHER — самый дешевый в мире многоразовый ударный дрон с самой дешевой стоимостью выполнения миссии. Трудные по значению, а не по весу, эти БПЛА способны изменить ход войны.

COSMOLOT стал первым коммерческим брендом, который поддержал украинских разработчиков и планирует и дальше оказывать посильную помощь компании UA Dynamics.

Приближаем победу вместе!